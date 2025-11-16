Johan Museeuw velt zijn oordeel over transfer van Remco Evenepoel naar Red Bull-BORA-hansgrohe

Na zeven jaar verlaat Remco Evenepoel Soudal Quick-Step en rijdt hij vanaf 2026 voor Red Bull-BORA-hansgrohe. Wat vindt Johan Museeuw van die transfer?

Sinds hij prof werd net voor zijn 19de verjaardag reed Remco Evenepoel voor Soudal Quick-Step. In die zeven jaar bij The Wolfpack boekte Evenepoel 67 overwinningen met onder meer de Vuelta en negen ritzeges in grote rondes.

Een vertrek van Evenepoel bij Soudal Quick-Step zat er echter al even aan te komen en op 5 augustus was het dan toch officieel. Red Bull-BORA-hansgrohe kondigde de transfer van Evenepoel aan.

Museeuw vindt transfer van Evenepoel logisch

Wat denkt Johan Museeuw van het vertrek van Evenepoel bij The Wolfpack? "Dat het voor beide partijen tijd was om te zeggen: ‘Bedankt, het waren zeven mooie jaren, maar nu zijn we aan verandering toe'", zegt hij bij HLN.

Ook grote kampioenen hebben volgens Museeuw eens nood aan een nieuwe wind. Bij zijn nieuwe ploeg Red Bull-BORA-hansgrohe zal de budgettaire limiet ook minder spelen dan bij Soudal Quick-Step.





"Wat tot dusver ‘net niet’ lukte, kan daar misschien ‘net wel’. In een andere structuur, met nieuwe motivatie en nieuwe mensen die je triggeren", besluit Museeuw over de transfer van Evenepoel.