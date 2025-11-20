OFFICIEEL Nog een pion van Lotto heeft een nieuwe ploeg gevonden

Bahrain Victorious bevestigt de komst van Nikolas Maes als nieuwe sportdirecteur voor het seizoen 2026. De Belgische ex-profrenner zet hiermee een volgende stap in zijn loopbaan na vijf jaar bij Lotto.

Loopbaan en ervaring

Nikolas Maes was van 2007 tot 2020 actief als beroepsrenner. In die periode bouwde hij een reputatie op als betrouwbare knecht in de voorjaarsklassiekers. Hij reed onder meer aan de zijde van Tom Boonen. Na zijn actieve carrière stapte Maes meteen over naar een functie als sportdirecteur bij Lotto, waar hij de ploeg begeleidde in de Vlaamse klassiekers.

Gedurende vijf seizoenen vervulde hij bij Lotto zowel sportieve als technische taken. Zijn rol was gericht op het voorbereiden van de ploeg op de belangrijkste wedstrijden van het voorjaar. Daarmee ontwikkelde hij een brede expertise die nu wordt ingezet bij Bahrain Victorious.

Nieuwe uitdaging bij Bahrain Victorious

De ploeg kondigde officieel in een mededeling aan onze redactie aan dat Maes vanaf 2026 deel zal uitmaken van de technische staf. Hij krijgt de verantwoordelijkheid om de renners door de klassiekers te loodsen en zijn ervaring in te zetten voor het behalen van resultaten.

Maes zelf benadrukt zijn motivatie: “Ik ben blij om deel uit te maken van zo’n gemotiveerde en professionele omgeving. Ik ben klaar voor de uitdaging om de ploeg te helpen haar doelen te bereiken en ik kijk ernaar uit om samen te werken met de staf en de renners”, klinkt het.

Reactie van het management

Milan Eržen, Managing Director van Bahrain Victorious, gaf aan dat de komst van Maes een belangrijke versterking betekent. “Nikolas brengt een schat aan ervaring mee naar onze groep sportdirecteurs, vooral voor het klassiekerseizoen. Zijn kennis zal van grote waarde zijn tijdens de voorjaarscampagne, en we zijn ervan overtuigd dat hij een belangrijke rol zal spelen in het helpen van onze renners om sterke resultaten neer te zetten”, besluit hij.