Alles op Merlier in de Tour na vertrek Evenepoel? Spurtbom komt met helder antwoord

Door het vertrek van Remco Evenepoel wordt Tim Merlier volgend jaar wellicht sterker omringd in de Tour. Al vindt hij dat zelf niet echt noodzakelijk.

Na een eerste deelname in 2021, waarin hij de derde etappe won, stond Tim Merlier dit jaar pas voor de tweede keer in zijn carrière aan de start van de Tour. Met twee ritzeges deed Merlier het uitstekend.

En dat terwijl Merlier enkel kon rekenen op de steun van Bert Van Lerberghe, de vijf andere renners moesten Remco Evenepoel ondersteunen. Hij vertrekt bij Soudal Quick-Step, waardoor Merlier volgend jaar meer steun zou kunnen krijgen.

Zijn deelname aan de Tour is volgend jaar nog niet zeker, maar de kans is wel groot dat Merlier aan de start staat. Voor Merlier was de collectieve kracht en diversiteit in de ploeg dit jaar ook goed. En het werk voor Evenepoel deden Merlier en Van Lerberghe graag.

Merlier heeft niet meer knechten nodig in de Tour

Dat er ook renners van Soudal Quick-Step konden meegaan in een sprintersrit, nam voor Merlier ook druk weg. "Ik heb dat liever dan een hele trein in dienst", zegt hij bij HLN. Hij vindt dan ook niet dat hij meer renners in steun nodig heeft.

Lees ook... "Is dat allemaal wel nodig?" Tim Merlier begrijpt er weinig van›Het zou hem niet meer doen winnen, denkt Merlier. "Daar ben ik niet van overtuigd. Omdat Bert en ik het doorgaans op een wat atypische manier klaren. Dat is zo gegroeid doorheen de jaren", stelt Merlier.