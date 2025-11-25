Evenepoel overladen met lof: "Hij is een geweldige kerel"

Remco Evenepoel komt vanaf volgend seizoen uit voor Red Bull - BORA-hansgrohe na jarenlang voor Soudal Quick-Step gereden te hebben. Daar liet de Belgische topwielrenner een uitstekende indruk na bij één ploegmaat, die mee de oversteek maakt.

Zo trekt Mattia Cattaneo samen met Evenepoel naar de Duitse formatie. De Italiaan zal de "Aerokogel van Schepdaal" moeten bijstaan als knecht. En de twee hebben een goede band, blijkt uit een interview van Cattaneo met Tuttobiciweb.

"We hebben een uitstekende relatie", vertelt Cattaneo. "Hij is een geweldige kerel. Ik begrijp dat hij in de media niet bij iedereen in de smaak valt, dat sommige van zijn gedragingen niet bij iedereen in de smaak vallen, maar ik verzeker u dat hij een professional met een hoofdletter P is en een kampioen wil altijd winnen."

Evenepoel baalt als hij niet wint

"Als hij tweede wordt, ook al is dat achter zeer gerespecteerde tegenstanders, dan baalt hij, want hij is iemand die elke dag, elke week, elke maand probeert om de beste versie van zichzelf te worden", vervolgt Cattaneo, die ook vooruitblikt op wat komen gaat.

"De komende drie jaar bij Red Bull Bora Hansgrohe zullen voor ons beiden erg belangrijk zijn, voor hem als kopman en voor mij in de rol van knecht. Verandering is tegelijkertijd een vraagteken en een stimulans."

Lees ook... Sean Kelly zet Remco Evenepoel met de voeten op de grond over Tadej Pogacar ›"We zullen ons duidelijke doelen stellen en proberen er zoveel mogelijk te bereiken, ondanks het feit dat we een nieuw team moeten opbouwen en het niveau hoger is dan ooit", aldus Cattaneo, die tot 2028 tekende bij zijn nieuwe werkgever.