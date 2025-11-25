Remco Evenepoel krijgt een serieuze waarschuwing: "Moet weten waar hij voor gekozen heeft"

Remco Evenepoel wordt toch even met de voeten op de grond gezet, als hij verwachtingen heeft over het kopmanschap bij Red Bull-BORA-hansgrohe. Benji Naesen denkt dat Florian Lipowitz bijna even zwaar weegt op de ploegleiding.

In de Lanterne Rouge Cycling Podcast bespreekt Naesen hoe Red Bull de grote ronden kan verdelen onder zijn verschillende klassementsmannen. "Als ik naar het Tour-parcours kijk, dan denk ik dat Lipowitz opnieuw het podium kan halen. Hij en Remco Evenepoel hebben het recht om een kopman te zijn in de Tour de France van 2026."

Naesen gelooft in het potentieel van beide renners. "Ik zie hen beiden in staat om op het podium te eindigen als ze op hun best zijn." Wordt daar niet wat makkelijk vanuit gegaan? "Dat is volgens mij niet het grootste probleem dat ze hebben. Ik ben niet zeker of iedereen wel wil rijden voor Remco en Lipowitz." De knechten bij Red Bull moeten mogelijk op hun taken gewezen worden.

Evenepoel geen alleenheerser bij Red Bull

Evenepoel deelde nog nooit het kopmanschap, maar Naesen vindt dat hij ook met realisme naar de Tour moet trekken. "Als je twee kopmannen hebt, moeten er ook regels zijn. Remco moet weten waar hij voor gekozen heeft. Toen hij tekende zat Lipowitz al bij de ploeg. Lipowitz heeft evenveel recht om met zijn vuisten op tafel te slaan, maar Remco zal misschien meer invloed hebben door het geld dat in hem geïnvesteerd is."

Dan is er nog altijd één grote naam niet genoemd en dat is die van ene Primoz Roglic. "Ik zou Roglic niet naar de Tour laten gaan. Voor Roglic heb ik de Vuelta in gedachten, waar hij samen met Lipowitz aan de start kan staan." Naesen ziet Lipowitz dus wel twee grote ronden rijden en ziet voor Evenepoel de combinatie met klassiekers het meest waarschijnlijk.

Roglic naar de Tour of niet?

Lees ook... Geen Pogacar, Van Aert én Evenepoel: om deze reden haken toppers af voor 'Boonen & Friends'›Als Roglic niet naar de Tour mag, zal die in andere koersen mogelijk wel het kopmanschap opeisen. "Roglic kan niet de uitgesproken kopman zijn in Giro, de Ronde van Zwitserland en Vuelta, want dan creëer je een probleem bij anderen in het team."