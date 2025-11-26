Evenepoel zal nieuws over Pogacar graag horen: "Verleg het eindpunt naar die koers"

Evenepoel zal nieuws over Pogacar graag horen: "Verleg het eindpunt naar die koers"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Shane Stokes analyseert bij Velo de keuzes die Tadej Pogacar moet maken om zijn palmares te vervolledigen. Twee monumenten ontbreken nog en volgens Stokes vraagt dat om een radicale koerswijziging.

Focus op ontbrekende monumenten

Pogacar heeft al bijna alle grote wedstrijden gewonnen, maar Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix ontbreken nog. Stokes benadrukt dat dit nu de kern van zijn ambitie vormt. “Hij is volledig op gefocust om ze af te vinken”, klinkt het bij Velo. Het gaat volgens hem niet om bijkomstige doelen, maar om een missie die een specifieke aanpak vereist.

De Britse journalist komt met een opvallend voorstel. “Als Pogacar echt serieus is over San Remo en Roubaix, waarom zou hij dan dit keer niet gewoon de Ardennen vergeten?”, is zijn insteek in het hele verhaal.

Daarmee suggereert hij dat Pogacar bepaalde klassiekers moet laten schieten om zich volledig te richten op de twee monumenten die hem nog ontbreken. Evenepoel zal het graag horen over ‘zijn’ Luik-Bastenaken-Luik.

Strategische verschuiving

Het plan dat Stokes schetst is eenvoudig maar ingrijpend. Hij adviseert Pogacar om meer wedstrijden in februari en maart te rijden, vroeg in vorm te komen en die piek door te trekken tot Roubaix. “Piek vroeg, verleg het eindpunt naar Roubaix, niet naar Luik.” Dit zou betekenen dat Pogacar minder kans maakt op een nieuwe Ardennen-triple, maar wel de grootste kans krijgt om San Remo en Roubaix te winnen.

Lees ook... Wanneer en hoe? Dit zijn de kansen van Evenepoel in de Tour de FranceStokes voegt daar een opmerkelijke gedachte aan toe. Hij stelt dat Pogacar zelfs enkele veldritten zou kunnen rijden. Niet om een volledig winterprogramma te volgen, maar om specifieke vaardigheden te verbeteren. Het gaat om sturen, glijden en korte explosieve inspanningen, elementen die in Roubaix van groot belang zijn. Volgens Stokes kan dit nuttiger zijn dan een extra hoogtestage.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Remco Evenepoel
Tadej Pogacar

Meer nieuws

Wanneer en hoe? Dit zijn de kansen van Evenepoel in de Tour de France

Wanneer en hoe? Dit zijn de kansen van Evenepoel in de Tour de France

16:00
Toon Aerts kent zijn limieten, maar mikt hoog: "In de ploeg weten ze dat"

Toon Aerts kent zijn limieten, maar mikt hoog: "In de ploeg weten ze dat"

21:30
Deze wielrenners staan op de longlists van het Sportgala en maken kans op een trofee

Deze wielrenners staan op de longlists van het Sportgala en maken kans op een trofee

18:30
Tadej Pogacar? Andere topper bij UAE inspireert ploegmaat nog veel meer

Tadej Pogacar? Andere topper bij UAE inspireert ploegmaat nog veel meer

14:00
Rik Verbrugghe heeft gouden raad voor Evenepoel in verband met Pogacar

Rik Verbrugghe heeft gouden raad voor Evenepoel in verband met Pogacar

11:00
De Cauwer komt met fikse waarschuwing en betrekt er Van Aert en Van der Poel bij

De Cauwer komt met fikse waarschuwing en betrekt er Van Aert en Van der Poel bij

20:30
Straf! "Toen heb ik gedreigd om alles via Tom Boonen in de media te brengen"

Straf! "Toen heb ik gedreigd om alles via Tom Boonen in de media te brengen"

19:00
Renner krijgt gevangenisstraf op dag dat zijn nieuwe ploeg hem aankondigt

Renner krijgt gevangenisstraf op dag dat zijn nieuwe ploeg hem aankondigt

18:00
Plan B gekozen, al was het hoofddoel eigenlijk Evenepoel: "Maar hij had al getekend bij Red Bull"

Plan B gekozen, al was het hoofddoel eigenlijk Evenepoel: "Maar hij had al getekend bij Red Bull"

13:30
Vorig jaar overleden renner krijgt mooi eerbetoon: "Liefde voor wielrennen blijven eren"

Vorig jaar overleden renner krijgt mooi eerbetoon: "Liefde voor wielrennen blijven eren"

17:00
'Na alle speculaties: concurrent van Evenepoel wil weg bij Red Bull-BORA-hansgrohe'

'Na alle speculaties: concurrent van Evenepoel wil weg bij Red Bull-BORA-hansgrohe'

08:30
Niels Albert doet boekje open over zijn gezondheid en komt met prachtige levensles Naast de fiets

Niels Albert doet boekje open over zijn gezondheid en komt met prachtige levensles

16:30
OFFICIEEL Extra versterking voor de ploeg van Remco Evenepoel

OFFICIEEL Extra versterking voor de ploeg van Remco Evenepoel

07:30
📷 OFFICIEEL In oktober kondigde hij zijn afscheid aan, maar nu tekent hij toch bij nieuwe ploeg

📷 OFFICIEEL In oktober kondigde hij zijn afscheid aan, maar nu tekent hij toch bij nieuwe ploeg

15:00
"Die kick wil ik opnieuw voelen": Toon Aerts spreekt klare taal over ambities op de weg

"Die kick wil ik opnieuw voelen": Toon Aerts spreekt klare taal over ambities op de weg

13:00
Heeft Tim Merlier gelijk? Spaanse sportkrant onderzoekt uitspraken van onze landgenoot

Heeft Tim Merlier gelijk? Spaanse sportkrant onderzoekt uitspraken van onze landgenoot

12:30
Meer details bekend over dopingschorsing van Lazkano die ontslagen werd bij Red Bull

Meer details bekend over dopingschorsing van Lazkano die ontslagen werd bij Red Bull

12:00
Sven Nys is blij met cross van weleer die terugkeert na 17 jaar: "Ongelofelijk mooie herinneringen"

Sven Nys is blij met cross van weleer die terugkeert na 17 jaar: "Ongelofelijk mooie herinneringen"

10:00
Maxim Van Gils legt uit hoe hij aan opvallende bijnaam komt

Maxim Van Gils legt uit hoe hij aan opvallende bijnaam komt

09:00
Van der Poel maakt hem het leven zuur: Pogacar geeft zijn eerlijke menig over zijn rivaal

Van der Poel maakt hem het leven zuur: Pogacar geeft zijn eerlijke menig over zijn rivaal

25/11
Een broertje of zusje voor Axeline? Niels Albert spreekt klare taal over gezinsuitbreiding Naast de fiets

Een broertje of zusje voor Axeline? Niels Albert spreekt klare taal over gezinsuitbreiding

08:00
'Wout van Aert start later dan normaal aan zijn veldritseizoen'

'Wout van Aert start later dan normaal aan zijn veldritseizoen'

07:00
Sean Kelly zet Remco Evenepoel met de voeten op de grond over Tadej Pogacar

Sean Kelly zet Remco Evenepoel met de voeten op de grond over Tadej Pogacar

25/11
Ploegmaat worden van Evenepoel bij Red Bull: Van Gils zegt wat hij daarvan vindt

Ploegmaat worden van Evenepoel bij Red Bull: Van Gils zegt wat hij daarvan vindt

25/11
Van der Poel en Van Aert worden niet gemist in de cross: Wellens legt uit waarom

Van der Poel en Van Aert worden niet gemist in de cross: Wellens legt uit waarom

25/11
Van helemaal achteraan naar tweede rij: Van Anrooij krijgt na één cross veel betere startpositie

Van helemaal achteraan naar tweede rij: Van Anrooij krijgt na één cross veel betere startpositie

25/11
Evenepoel overladen met lof: "Hij is een geweldige kerel"

Evenepoel overladen met lof: "Hij is een geweldige kerel"

25/11
Bittere ernst voor Wout van Aert: wat deed hij op de kasseien van Parijs-Roubaix?

Bittere ernst voor Wout van Aert: wat deed hij op de kasseien van Parijs-Roubaix?

25/11
"Kan niet": Niels Albert heeft bedenkingen bij Thibau Nys

"Kan niet": Niels Albert heeft bedenkingen bij Thibau Nys

25/11
Onttroont Tadej Pogacar Eddy Merckx als GOAT? Volgens deze toprenner alvast wel

Onttroont Tadej Pogacar Eddy Merckx als GOAT? Volgens deze toprenner alvast wel

25/11
Duikt Van Aert binnenkort in nog meer tv-programma's op? Manager antwoordt klaar en duidelijk

Duikt Van Aert binnenkort in nog meer tv-programma's op? Manager antwoordt klaar en duidelijk

25/11
Na annulatie van eindejaarsshow: VRT is duidelijk over toekomst van Wielerclub Wattage

Na annulatie van eindejaarsshow: VRT is duidelijk over toekomst van Wielerclub Wattage

25/11
Remco Evenepoel krijgt een serieuze waarschuwing: "Moet weten waar hij voor gekozen heeft"

Remco Evenepoel krijgt een serieuze waarschuwing: "Moet weten waar hij voor gekozen heeft"

25/11
Jaloezie van andere crossers op Thibau Nys? Bart Wellens spelt hen de les

Jaloezie van andere crossers op Thibau Nys? Bart Wellens spelt hen de les

25/11
Na moelijk seizoen bij Red Bull-BORA-hansgrohe: Maxim Van Gils ging onder het mes

Na moelijk seizoen bij Red Bull-BORA-hansgrohe: Maxim Van Gils ging onder het mes

25/11
Wout van Aert verstuurt een pittig signaal: "Ik vind dat absoluut niet kunnen"

Wout van Aert verstuurt een pittig signaal: "Ik vind dat absoluut niet kunnen"

25/11

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Wout Van Aert Tadej Pogacar Mathieu Van Der Poel Thibau Nys Maxim Van Gils Niels Albert Michael Vanthourenhout Rik Verbrugghe Cian Uijtdebroeks Oier Lazkano Tim Merlier Lorena Wiebes Toon Aerts Juan Ayuso Marion Norbert-Riberolle Sean Kelly Laura Verdonschot Geoffrey Bouchard Lotte Kopecky

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved