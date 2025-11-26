Evenepoel zal nieuws over Pogacar graag horen: "Verleg het eindpunt naar die koers"

Shane Stokes analyseert bij Velo de keuzes die Tadej Pogacar moet maken om zijn palmares te vervolledigen. Twee monumenten ontbreken nog en volgens Stokes vraagt dat om een radicale koerswijziging.

Focus op ontbrekende monumenten

Pogacar heeft al bijna alle grote wedstrijden gewonnen, maar Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix ontbreken nog. Stokes benadrukt dat dit nu de kern van zijn ambitie vormt. “Hij is volledig op gefocust om ze af te vinken”, klinkt het bij Velo. Het gaat volgens hem niet om bijkomstige doelen, maar om een missie die een specifieke aanpak vereist.

De Britse journalist komt met een opvallend voorstel. “Als Pogacar echt serieus is over San Remo en Roubaix, waarom zou hij dan dit keer niet gewoon de Ardennen vergeten?”, is zijn insteek in het hele verhaal.

Daarmee suggereert hij dat Pogacar bepaalde klassiekers moet laten schieten om zich volledig te richten op de twee monumenten die hem nog ontbreken. Evenepoel zal het graag horen over ‘zijn’ Luik-Bastenaken-Luik.

Strategische verschuiving

Het plan dat Stokes schetst is eenvoudig maar ingrijpend. Hij adviseert Pogacar om meer wedstrijden in februari en maart te rijden, vroeg in vorm te komen en die piek door te trekken tot Roubaix. “Piek vroeg, verleg het eindpunt naar Roubaix, niet naar Luik.” Dit zou betekenen dat Pogacar minder kans maakt op een nieuwe Ardennen-triple, maar wel de grootste kans krijgt om San Remo en Roubaix te winnen.

