Heeft Tim Merlier gelijk? Spaanse sportkrant onderzoekt uitspraken van onze landgenoot

De Spaanse krant Marca onderzocht recente uitspraken van Tim Merlier over de toekomst van het wielrennen en de impact van een kunstmatige berg in de Emiraten.

Kunstmatige berg en mondiale impact

Tim Merlier verwijst naar de zware Tour de France van 2026, maar ook naar het WK in 2028 waar een kunstmatige berg een rol kan spelen. Nochtans zou dit het WK van sprinters worden.

Onze landgenoot ziet een verschuiving naar wedstrijden die vooral geschikt zijn voor klimmers. Het parcours van de toekomst lijkt steeds meer in het voordeel van klimmers.

Volgens Marca werken de Emiraten inderdaad aan een kunstmatige helling die een rol zal spelen in het WK van 2028 in Abu Dhabi. Het project wordt omschreven als een constructie die steeds hoger wordt en die het parcours aanzienlijk zal verzwaren.

Merlier over positie van sprinters

De Belgische renner benadrukt dat hij zich in goede vorm voelt, maar dat de evolutie van het parcours hem zorgen baart. “Blijft er nog ruimte voor sprinters in het moderne wielrennen?”, vroeg hij zich af bij Het Laatste Nieuws.

Hij stelt dat de trend naar zwaardere omlopen, met meer hoogtemeters, het speelveld verandert. Voor pure sprinters wordt het daardoor moeilijker om hun kwaliteiten te benutten. De Spaanse krant merkt op dat dit een bredere discussie opent over de balans tussen verschillende type renners in het internationale wielrennen.