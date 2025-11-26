'Na alle speculaties: concurrent van Evenepoel wil weg bij Red Bull-BORA-hansgrohe'

De toekomst van Florian Lipowitz bij Red Bull-BORA-hansgrohe staat ter discussie. Contractonderhandelingen en externe interesse zorgen voor beweging in het wielerlandschap.

Lipowitz als kopman

Bij Red Bull-BORA-hansgrohe is Remco Evenepoel niet de enige blikvanger. Florian Lipowitz, derde in de voorbije Tour, geldt eveneens als een renner met aanzien. Zijn Duitse nationaliteit en sportieve prestaties maken hem tot een waardevolle figuur voor een ploeg die zich ook commercieel wil profileren.

De combinatie van sportieve resultaten en publicitaire aantrekkingskracht versterkt zijn positie binnen het team. Voor een Duitse ploeg is het bovendien strategisch interessant om een landgenoot als boegbeeld te hebben.

Interesse van Lidl-Trek

Naast Red Bull-BORA-hansgrohe kijkt ook Lidl-Trek naar de toekomst. De ploeg, sinds kort volledig in handen van Lidl, heeft een uitgesproken Duitse tint. Volgens Het Laatste Nieuws wil Lidl-Trek Lipowitz vanaf 2027 aantrekken.

Het financiële plaatje vormt daarbij geen obstakel. Lidl-Trek beschikt over een ruim budget en heeft bovendien twee nieuwe cosponsors in de pijplijn. Daarmee kan de ploeg zich positioneren als een aantrekkelijke werkgever voor renners van topniveau.

Contractuele situatie

Het huidige contract van Lipowitz bij Red Bull-BORA-hansgrohe loopt tot eind 2026. Hoewel die datum nog veraf lijkt, zijn onderhandelingen nu al gaande. De vroege start van gesprekken illustreert het belang dat ploegen hechten aan zekerheid en planning. Voor Lipowitz betekent dit dat hij zich reeds moet positioneren in een competitieve markt.

Strategische keuzes

Indien Red Bull-BORA-hansgrohe Lipowitz wil behouden, zal de ploeg hem een programma moeten aanbieden dat inspeelt op zijn ambities. Eigen kansen op succes en een op maat gesneden kalender kunnen doorslaggevend zijn.