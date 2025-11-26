Naast de fiets Niels Albert doet boekje open over zijn gezondheid en komt met prachtige levensles

Niels Albert doet boekje open over zijn gezondheid en komt met prachtige levensles
Voormalig veldrijder Niels Albert spreekt openlijk over zijn gezondheid en de manier waarop zijn levensvisie door persoonlijke tegenslagen is veranderd. Een mooie levensles van onze landgenoot.

Gezondheid en dagelijkse realiteit

Niels Albert geeft aan dat zijn hartprobleem blijvend is en niet kan worden gecorrigeerd. “Dat hartprobleem gaat nooit meer weg. Het hoort nu definitief bij mijn leven”, vertelt hij aan Primo. Hij benadrukt dat hij dankzij een defibrillator kan blijven leven zonder angst, al beseft hij dat niet alles in eigen handen ligt.

Hij vergelijkt zijn situatie met andere gezondheidsgevallen en wijst erop dat er geen logische verklaring bestaat waarom sommigen ziek worden en anderen niet. “Waarom kreeg mijn vader plots kanker terwijl hij altijd gezond leefde? Waarom wordt iemand die zijn hele leven rookt soms 90? Daar is geen verklaring voor.”

Dankbaarheid en acceptatie

Ondanks de blijvende beperking toont Albert zich dankbaar. “Ik ben vooral dankbaar dat ik er nog ben en kan genieten van wat ik heb.” Hij stelt dat hij, mocht het einde onverwacht komen, dat zou aanvaarden. Deze houding weerspiegelt een nuchtere kijk op zijn situatie. Het besef dat gezondheid niet volledig beheersbaar is, heeft hem geleerd om meer waarde te hechten aan het moment.

De vroege dood van zijn vader en zijn eigen gezondheidsprobleem hebben zijn perspectief veranderd. “Sowieso geniet ik nu meer van het leven. Vroeger was ik iemand die hard werkte en altijd bezig was van ’s morgens tot ’s avonds”, gaat hij verder.

Lees ook... Een broertje of zusje voor Axeline? Niels Albert spreekt klare taal over gezinsuitbreidingHij geeft aan dat hij nu een betere balans heeft gevonden tussen werk en ontspanning. Vakanties, tijd met het gezin en vrije momenten zijn voor hem belangrijk geworden. Albert benadrukt dat hij niet uitsluitend met zijn bedrijf bezig wil zijn. “Ik werk om te leven, maar ik leef niet om te werken.” Zijn fietsenzaak draait goed, maar hij wil voorkomen dat werk zijn hele bestaan bepaalt.

De tegenslagen hebben hem geleerd om niet te lang stil te staan bij moeilijkheden. Hij ziet dat als een van zijn sterke punten. Tot slot deelt Albert een boodschap van hoop en veerkracht. “Na regen komt altijd zonneschijn. Die gedachte probeer ik uit te dragen”, besluit hij.

