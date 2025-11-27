Wielerlegende spreekt klare taal over Evenepoel en Vingegaard in strijd met Pogacar

Alberto Contador blikt terug op het wielerjaar en geeft zijn visie op de dominantie van Pogacar. Kunnen Vingegaard en Evenepoel hem nog bedreigen?

Klassiekers en Parijs-Roubaix

De Spaanse oud-kampioen Alberto Contador benadrukt dat de voorjaarsklassiekers van 2025 bijzonder intens waren. Hij verwijst daarbij naar het duel tussen Pogacar en Van der Poel tijdens Parijs-Roubaix, dat volgens hem een historische waarde heeft. Contador vertelt dat het beeld van een Tour-winnaar die onder de modder en met grote risico’s de kasseien trotseert, symbool staat voor de kracht van de sport.

Ook Wout van Aert blijft gefocust op de felbegeerde kassei. Hij verkende vooraf al de cruciale stroken van Camphin-en-Pévèle en Carrefour de l’Arbre. Pogacar, eveneens wereldkampioen, mikt eveneens op succes in de Hel van het Noorden, al beseft Contador dat het niet eenvoudig wordt om Van der Poel van de troon te stoten.

Pogacar en uitdager Vingegaard

Contador volgt de Ronde van Frankrijk nog steeds nauwgezet. Hij won de Tour zelf tweemaal en kent het belang van deze wedstrijd. “Tadej was duidelijk superieur in de Tour en hij is een sporter die de sport opnieuw definieert”, klinkt het bij Marca.

Toch ziet hij een belangrijke uitdager. “Het zal moeilijk worden om Pogacar te onttronen, maar er is Vingegaard. Hij is niet voor niets al een tweevoudig eindwinnaar. Bovendien is hij nauwgezet en koelbloedig, kortom een echte professional. Als iemand Pogacar kan verontrusten in de Tour, is Jonas het wel.”

Evenepoel op het WK

