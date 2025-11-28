🎥 Opnieuw een slachtoffer van de fusie: Belgische renner zet op zijn 26ste punt achter zijn carrière

De 26-jarige Belgische renner Tom Paquot zet een punt achter zijn carrière. Hij werd een contractverlenging beloofd bij Intermarché-Wanty, maar kreeg geen plaats meer bij de fusieploeg.

De fusie tussen Lotto en Intermarché-Wanty blijft slachtoffers maken. De Belg Tom Paquot had al een mondelinge overeenkomst voor volgend seizoen, maar kreeg dus geen plaats meer bij de nieuwe fusieploeg.

Paquot ging nog op zoek naar een andere ploeg, maar heeft die dus niet meer gevonden. Eind oktober deed hij al zijn verhaal over hoe hij met Intermarché-Wanty een mondeling akkoord had, maar daarna niets meer van de ploeg hoorde.

Paquot zet op 26ste punt achter carrière

Hij zocht nog een andere ploeg, maar die heeft Paquot niet meer gevonden en nu zet hij een punt achter zijn carrière. In een afscheidsvideo op zijn sociale media blikt Paquot terug op zijn carrière.

"Ik was nooit een toptalent. Maar ik had een ijzeren wil en gaf nooit op. Volgend jaar zal ik geen rugnummer meer opspelden, al zal de fiets nooit veraf zijn in mijn leven. Die heeft mij te veel gegeven."

"Ik behaalde nul profzeges, maar ik kreeg iets veel mooiers in de plaats: een trotse familie", besluit Paquot nog. In de reacties op zijn video krijgt Paquot heel wat steun van zijn ex-ploegmaats.