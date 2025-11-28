"Ik ben er gefascineerd door": Jonas Vingegaard verklapt bijzondere interesse

Jonas Vingegaard wordt in december 29 jaar en denkt dan ook al na over wat hij na zijn carrière zal doen. De Deen zal wellicht niet in het wielrennen blijven.

Bij Visma-Lease a Bike heeft Jonas Vingegaard nog een contract tot eind 2028, de Deen zal dan net 32 jaar geworden zijn. Wellicht zal hij daarna nog één contractverlenging tekenen, maar hij denkt ook al na over zijn pensioen.

Vingegaard zal niet in het wielrennen blijven

"Ik denk niet dat ik in de wielerwereld blijf als ik stop", zegt Vingegaard bijTV MIDVEST. "Ik denk dat ik gewoon ga genieten van thuis zijn bij mijn familie en er voor hen zijn. Verder weet ik nog niet echt wat ik wil, maar daar kom ik waarschijnlijk wel achter."

Al lijkt Vingegaard wel al over enkele zaken te hebben nagedacht. "Ik heb altijd gezegd dat ik iets met cijfers wilde doen, waarschijnlijk iets in de bankwereld. Ik ben altijd goed geweest met cijfers."

Vingegaard verbouwde zijn eigen huis

En de Deen komt nog met iets verrassend op de proppen. "Door de verbouwing van mijn huis ben ik erachter gekomen dat ik ook graag met mijn handen werk, ik vind het leuker dan ik dacht."

"Dat zou best wel eens kunnen. De tijd zal het uitwijzen, maar ik ben gefascineerd door timmerwerk", zegt de tweevoudige Tourwinnaar nog.