Evenepoel ziet probleem voor Ronde van Vlaanderen en onthult zijn debuutkoers in 2026

Rijdt Remco Evenepoel in 2026 Milaan-Sanremo en de Ronde van Vlaanderen? De olympische kampioen wil wel, maar ziet ook een mogelijk probleem.

Remco Evenepoel rijdt volgend jaar bij Red Bull-BORA-hansgrohe en zal wellicht voor het eerst proeven van enkele (Vlaamse) voorjaarsklassiekers. Onder meer Milaan-Sanremo en de Ronde van Vlaanderen zijn een mogelijkheid.

Evenepoel geeft bij Café Koers toe dat die koersen in beeld zijn, maar dat hij ook goed wil zijn in de Ardennen en het moeilijk is om alles te combineren. Want bij zijn nieuwe ploeg is het ultieme doel om de Tour te winnen.

Moet Evenepoel naar Ronde van Catalonië?

"Dan zijn rittenkoersen als de Ronde van Catalonië (23 tot 29 maart, nvdr.) nodig om dingen uit te testen", stelt Evenepoel. En hij wacht ook de presentatie van het parcours van de Giro op 1 december nog af.

Debuut Evenepoel bij Red Bull-BORA-hansgrohe

Pas daarna zal Evenepoel zijn definitieve keuze maken over zijn programma voor 2026. "Het is wel het plan om relatief laat te beginnen, in de Ronde van de Algarve of UAE Tour", zegt de olympische kampioen nog.

Pas daarna zal Evenepoel zijn definitieve keuze maken over zijn programma voor 2026. "Het is wel het plan om relatief laat te beginnen, in de Ronde van de Algarve of UAE Tour", zegt de olympische kampioen nog.

De Ronde van de Algarve, die Evenepoel al drie keer won, wordt van 18 tot 22 februari gereden. De UAE Tour gaat op gaat op 16 februari van start en duurt tot 22 februari. In één van die koersen zal hij dus zijn debuut maken voor Red Bull-BORA-hansgrohe.