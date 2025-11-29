Laat deze renner het afweten ten opzichte van Wout van Aert? José De Cauwer geeft zijn ongezouten mening

José De Cauwer vindt dat Wout van Aert op specifieke momenten wel extra steun mag krijgen. Zelfs als die steun dan moet komen van een andere wielertopper.

In De Laatste Etappe, de wielertalkshow tijdens het Wielergala, ging het uiteraard ook over de ritzege van Van Aert in de Tour de France. Het is een moment dat zeker wielerminnend België nooit zal vergeten. Net op het moment dat er steeds meer twijfels kwamen rond het potentieel van Van Aert om een Tourrit te winnen, voerde hij een geweldige show op.

De Cauwer vindt het ook schitterend dat Pogacar volle bak meekoerste in de finale en acht de overwinning van Van Aert daardoor nog grootser. "De manier waarop Wout van Aert de laatste etappe (in de Tour de France, red.) wint omdat Pogacar meedoet", verwoordt de voormalige bondscoach het in de talkshow, opgetekend door WielerFlits.

Vingegaard past voor koersen op Montmartre

De houding van Pogacar tijdens de koers staat volgens De Cauwer in schril contrast met die van Vingegaard. "De kopman van Van Aert, Vingegaard, die doet niet mee. Die zou eigenlijk als kopman moeten zeggen tegen Van Aert: "Kijk, ik ga met je mee naar Montmartre rijden en daar kan jij je ding doen, maar dat doet hij niet."" Er is ook niemand die dat verwacht had.

Het is zeker niet de eerste keer dat vanuit Belgische hoek geopperd werd dat Vingegaard wel eens wat terug mag doen voor alles wat Van Aert al voor hem betekend heeft. In Denemarken klinkt een omgekeerd geluid: daar vinden ze dat Visma-Lease a Bike meer moet inzetten op Tourwinst van Vingegaard en niet bezig moet zijn met ritzeges voor Van Aert.

Geen probleem tussen Van Aert en Vingegaard

Lees ook... Wat is hier aan de hand? Mysterieuze boodschap over Wout van Aert: "Ik kan niet wachten"Enkel de toekomst kan uitwijzen of ze bij Visma-Lease a Bike een goede balans kunnen blijven behouden. In elk geval lijkt er op persoonlijk vlak tussen beide renners niets aan de hand. Zolang dat het geval is, is er geen probleem. 

