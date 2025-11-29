Pogacar pleit voor opvallende verandering in het wielrennen en krijgt ook steun

De Vuelta is de enige grote ronde die Tadej Pogacar nog niet won. De wereldkampioen pleit er ook voor om de Giro en de Vuelta om te wisselen op de kalender.

Tadej Pogacar heeft met vier eindzeges in de Tour (2020, 2021, 2024 en 2025) en de Giro (2024) vijf grote rondes op zijn palmares staan. Enkel de Vuelta ontbreekt nog, al moet hij dan wel eens aan de start komen.

Moeten Giro en Vuelta van plaats wisselen?

De Vuelta was in 2019 de eerste grote ronde van Pogacar bij de profs, hij won meteen drie etappes en werd derde in het eindklassement. Sindsdien stond de Sloveen echter niet meer aan de start door zijn focus op de Tour.

Volgend jaar start de Vuelta in Monaco, waar Pogacar woont, maar voor de wereldkampioen lijkt het nog niet genoeg om hem aan de start te krijgen. Hij zou de Vuelta liever op een andere moment op de kalender zien.

"Ik zeg al altijd dat de Giro en de Vuelta beter zouden wisselen van plaats op de kalender. Dat zou veel beter zijn qua weersomstandigheden en het aantal renners dat aanwezig zou kunnen zijn", zegt hij bij AS.

Hansen steunt Pogacar

Pogacar krijgt ook steun van Adam Hansen, voorzitter van de rennersvakbond CPA, maar ook hij ziet het niet meteen gebeuren. "Het grootste probleem in de wielersport is traditie en dat staat de sport in de weg."