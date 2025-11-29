Tom Boonen zorgt voor kleurrijke show: spurtbom Soudal Quick-Step en Belgische legende schitteren eveneens

De eenmalige terugkeer van Boonen & Friends moest wel een voltreffer worden. Wat wil je anders met zo'n kleurrijke gastheer als Tom Boonen himself?

Wielerhelden vran vroeger en nu waren vandaag aan de slag op het domein van het Zilvermeer in Mol, waar elk jaar ook de Zilvermeercross doorgaat. Dat is uiteraard ook de regio dat Tom Boonen zijn thuis kan noemen. Hij organiseerde nog een keer Boonen & Friends, om zo het goede doel Move 2 Improve te kunnen ondersteunen.

Daar zakte ook heel wat mooi volk op af. De toeschouwers konden dan weer zien of er een veldrijder in Tom Boonen schuilt. Hij dook in ieder geval met een heel erg kleurrijke outfit in het zand. Aan kleur zou het dit evenement dus niet ontbreken. In de categorie van de ex-profs was de overwinning echter voor Corné van Kessel.

Sanne Cant kan het nog

Er was ook een vrouwenwedstrijd: als 15-voudig Belgisch kampioene was Sanne Cant de favoriete. Ze is dan wel ondertussen wielrenster af, maar ze kan het nog altijd. Dat heeft ze bewezen door in Mol zelfs na een valpartij nog naar de overwinning te rijden. De Nederlandse Pluimers moest zich zo tevreden stellen met een tweede plek. Lore De Schepper werd derde.

Daarna was het aan de mannen. Er ontstond al snel een kleine kopgroep van vier, met daarbij Tim Merlier, Florian Vermeersch, Johan Jacobs en Edward Planckaert. Jacobs was even alleen weg, maar Merlier en Vermeersch bleven niet bij de pakken zitten. In de slotronde draaide het nog uit op een boeiende driestrijd tussen deze heren.

Boonen & Friends steunt goed doel

Een versnelling in het zand hielp Tim Merlier aan de overwinning. De spurtbom van Soudal Quick-Step is het veldrijden dus ook nog niet verleerd. Het zijn stuk voor stuk mooie winnaars, maar Tom Boonen zal vooral hopen dat het goede doel Move 2 Improve er beter van wordt.