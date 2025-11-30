Eer en centen op het spel: Thibau Nys heeft stimulans om daar de strijd met Mathieu van der Poel aan te binden

De laatste weken staat de Wereldbeker centraal, maar een ander klassement kan voor Thibau Nys als stimulans dienen om binnenkort te strijden tegen Mathieu van der Poel. Dat zou onder andere in Hofstade moeten gebeuren.

Van der Poel heeft zijn deelname aan de Plage Cross bevestigd en zal daar dus onder andere Thibau Nys tegenkomen. "Het is een parcours dat een beetje van alles biedt", vertelt Erwin Vervecken van organisator Golazo ons in een exclusief interview. "Het is algemeen geweten dat door het zand rijden niet de specialiteit van Thibau Nys is."

Dat hoeft volgens Vervecken niet te betekenen dat Nys geen hoofdrol zal spelen in Hofstade. "Natuurlijk is hij een steengoede renner. Hij gaat hier zeker meespelen. Het is voor hem min of meer een thuiscross. Nu is dat misschien wat veel gezegd, maar hij is toch van de streek." Van der Poel zal een grotere kanshebber zijn, maar van Nys wordt dus ook verwacht dat hij zijn eer verdedigt.

Nieuwenhuis nu nog leider in X2O-klassement

Een stimulans voor de Belgische kampioen kan zijn dat hij dit seizoen al twee X2O-crossen gewonnen heeft. Hij heeft er dus alle baat bij om die lijn door te trekken en zich in Hofstade te weren. "Joris Nieuwenhuis staat na Hamme nog met een kleine voorsprong op kop. Hofstade is de volgende manche die eraan komt. Thibau zal zeker in die periode om die achterstand van een aantal seconden goed te maken."

De kloof met Nieuwenhuis bedraagt nu nog iets meer dan een halve minuut. Voor de allerbeste Nys is dat nog overbrugbaar. "Er komt ook nog een manche in zijn eigen Baal aan. Een eindoverwinning in een klassement is toch ook niet te versmaden." Daar zal Nys zich toch wel voor willen inzetten, want daar zijn ook wel wat centen aan verbonden.

Spektakel verwacht in Hofstade

