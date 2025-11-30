Interview Eer en centen op het spel: Thibau Nys heeft stimulans om daar de strijd met Mathieu van der Poel aan te binden

Eer en centen op het spel: Thibau Nys heeft stimulans om daar de strijd met Mathieu van der Poel aan te binden
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De laatste weken staat de Wereldbeker centraal, maar een ander klassement kan voor Thibau Nys als stimulans dienen om binnenkort te strijden tegen Mathieu van der Poel. Dat zou onder andere in Hofstade moeten gebeuren.

Van der Poel heeft zijn deelname aan de Plage Cross bevestigd en zal daar dus onder andere Thibau Nys tegenkomen. "Het is een parcours dat een beetje van alles biedt", vertelt Erwin Vervecken van organisator Golazo ons in een exclusief interview. "Het is algemeen geweten dat door het zand rijden niet de specialiteit van Thibau Nys is."

Dat hoeft volgens Vervecken niet te betekenen dat Nys geen hoofdrol zal spelen in Hofstade. "Natuurlijk is hij een steengoede renner. Hij gaat hier zeker meespelen. Het is voor hem min of meer een thuiscross. Nu is dat misschien wat veel gezegd, maar hij is toch van de streek." Van der Poel zal een grotere kanshebber zijn, maar van Nys wordt dus ook verwacht dat hij zijn eer verdedigt.

Nieuwenhuis nu nog leider in X2O-klassement

Een stimulans voor de Belgische kampioen kan zijn dat hij dit seizoen al twee X2O-crossen gewonnen heeft. Hij heeft er dus alle baat bij om die lijn door te trekken en zich in Hofstade te weren. "Joris Nieuwenhuis staat na Hamme nog met een kleine voorsprong op kop. Hofstade is de volgende manche die eraan komt. Thibau zal zeker in die periode om die achterstand van een aantal seconden goed te maken."

De kloof met Nieuwenhuis bedraagt nu nog iets meer dan een halve minuut. Voor de allerbeste Nys is dat nog overbrugbaar. "Er komt ook nog een manche in zijn eigen Baal aan. Een eindoverwinning in een klassement is toch ook niet te versmaden." Daar zal Nys zich toch wel voor willen inzetten, want daar zijn ook wel wat centen aan verbonden.

Spektakel verwacht in Hofstade

Lees ook... Ploeg ziet het niet zoals de buitenwereld, maar legt lat nu wel weer hoger: "Niet de beste Thibau Nys""Dat geld willen die mannen natuurlijk ook meenemen, buiten de prestige die eraan vasthangt", is Vervecken realistisch. "Dat is ook een deel van die strijd." Sowieso wordt het dus uitkijken naar een spektakel in Hofstade op 22 december. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Veldrijden
Laatste nieuws Veldritkalender
X2O-trofee
Hofstade
Thibau Nys
Joris Nieuwenhuis
Mathieu Van Der Poel

Meer nieuws

Ploeg ziet het niet zoals de buitenwereld, maar legt lat nu wel weer hoger: "Niet de beste Thibau Nys"

Ploeg ziet het niet zoals de buitenwereld, maar legt lat nu wel weer hoger: "Niet de beste Thibau Nys"

14:00
Deze man gelooft dat Thibau Nys zeker kloof met Van der Poel dicht: "Mathieu trapje hoger dan Wout van Aert"

Deze man gelooft dat Thibau Nys zeker kloof met Van der Poel dicht: "Mathieu trapje hoger dan Wout van Aert"

19:00
Meesterlijk: Thibau Nys is dankbaar voor iemand en zegt wat er gebeurt als Van der Poel terugkeert

Meesterlijk: Thibau Nys is dankbaar voor iemand en zegt wat er gebeurt als Van der Poel terugkeert

17:35
Thibau Nys slaat genadeloos toe en daar verandert valpartij helemaal niets aan: "Geweldige koers gereden"

Thibau Nys slaat genadeloos toe en daar verandert valpartij helemaal niets aan: "Geweldige koers gereden"

16:25
Dit wordt echt een feestje voor Mathieu van der Poel: deze keuze heeft hij niet zomaar gemaakt Interview

Dit wordt echt een feestje voor Mathieu van der Poel: deze keuze heeft hij niet zomaar gemaakt

29/11
Adrie van der Poel wuift gedoe rond potentieel record van Mathieu weg: "Voor jullie belangrijker"

Adrie van der Poel wuift gedoe rond potentieel record van Mathieu weg: "Voor jullie belangrijker"

29/11
Renner Alpecin-Deceuninck wordt geprikkeld door het programma van uitgerekend Mathieu van der Poel

Renner Alpecin-Deceuninck wordt geprikkeld door het programma van uitgerekend Mathieu van der Poel

21:30
De geruchten weggeblazen: gaat Nieuwenhuis naar ploeg van Jurgen Mettepenningen of niet?

De geruchten weggeblazen: gaat Nieuwenhuis naar ploeg van Jurgen Mettepenningen of niet?

16:00
"Remco is nors" vs "Oumi's energie van ander niveau": hilarisch tafereel met Marokkaanse vibes ten huize Evenepoel

"Remco is nors" vs "Oumi's energie van ander niveau": hilarisch tafereel met Marokkaanse vibes ten huize Evenepoel

20:00
Benji Naesen ontketent discussie op sociale media: knalprestaties Van Aert en Van der Poel nog niet vergeten

Benji Naesen ontketent discussie op sociale media: knalprestaties Van Aert en Van der Poel nog niet vergeten

15:00
Toch confrontatie op komst? Uitspraken Primoz Roglic kunnen het doen botsen met Remco Evenepoel

Toch confrontatie op komst? Uitspraken Primoz Roglic kunnen het doen botsen met Remco Evenepoel

18:30
Niets dan positieve commentaren over Remco Evenepoel, maar zit er een addertje onder het gras?

Niets dan positieve commentaren over Remco Evenepoel, maar zit er een addertje onder het gras?

17:00
Van der Poel én Pogacar moeten voor historische kantelpunt zorgen in het veldrijden

Van der Poel én Pogacar moeten voor historische kantelpunt zorgen in het veldrijden

13:00
Visma-Lease a Bike in de problemen? Johan Bruyneel onthult monsterverlies

Visma-Lease a Bike in de problemen? Johan Bruyneel onthult monsterverlies

13:30
Kan hij samenwerken met Lipowitz? Evenepoel zegt wat hun grootste verschil is

Kan hij samenwerken met Lipowitz? Evenepoel zegt wat hun grootste verschil is

12:30
Dit moet Evenepoel niet doen in Milaan-Sanremo: "Dan zal het héél moeilijk worden"

Dit moet Evenepoel niet doen in Milaan-Sanremo: "Dan zal het héél moeilijk worden"

12:00
Demi Vollering waarschuwt Kopecky en co voor 2026: "Ik wil winnen"

Demi Vollering waarschuwt Kopecky en co voor 2026: "Ik wil winnen"

11:00
📷 Hij blijft overal opduiken: Pogacar onthult of hij wel echt vakantie heeft gehad

📷 Hij blijft overal opduiken: Pogacar onthult of hij wel echt vakantie heeft gehad

10:00
Romain Bardet maakt zich grote zorgen over toptalent: "Er heerst een zekere hysterie"

Romain Bardet maakt zich grote zorgen over toptalent: "Er heerst een zekere hysterie"

09:00
"Dat is het probleem": Frank Hoste weet waarom sprinters minder kansen krijgen op het WK

"Dat is het probleem": Frank Hoste weet waarom sprinters minder kansen krijgen op het WK

08:30
Joao Almeida wijst collega's stevig met de vinger: "Ze weten niet wat ze doen"

Joao Almeida wijst collega's stevig met de vinger: "Ze weten niet wat ze doen"

08:00
Niels Albert over toekomst van Eli Iserbyt: "Hoe grof dat ook klinkt"

Niels Albert over toekomst van Eli Iserbyt: "Hoe grof dat ook klinkt"

07:30
Wout van Aert is grote fan van het systeem: dit is waarom het voor hem van goudwaarde is

Wout van Aert is grote fan van het systeem: dit is waarom het voor hem van goudwaarde is

07:00
Mathieu van der Poel geprikkeld door onsportieve actie

Mathieu van der Poel geprikkeld door onsportieve actie

29/11
Wat is hier aan de hand? Mysterieuze boodschap over Wout van Aert: "Ik kan niet wachten"

Wat is hier aan de hand? Mysterieuze boodschap over Wout van Aert: "Ik kan niet wachten"

29/11
Een verborgen doel? Mathieu van der Poel bezorgt andere crossers stevige kater

Een verborgen doel? Mathieu van der Poel bezorgt andere crossers stevige kater

29/11
Laat deze renner het afweten ten opzichte van Wout van Aert? José De Cauwer geeft zijn ongezouten mening

Laat deze renner het afweten ten opzichte van Wout van Aert? José De Cauwer geeft zijn ongezouten mening

29/11
De Cauwer kiest met veel overtuiging zijn hoogtepunt: "Van der Poel breekt hem uiteindelijk"

De Cauwer kiest met veel overtuiging zijn hoogtepunt: "Van der Poel breekt hem uiteindelijk"

29/11
Dit is het geheim en de grote kracht achter het succes van Remco Evenepoel en Tadej Pogacar

Dit is het geheim en de grote kracht achter het succes van Remco Evenepoel en Tadej Pogacar

29/11
Heeft Remco Evenepoel in een depressie gezeten? Eindelijk spreekt hij er zelf over

Heeft Remco Evenepoel in een depressie gezeten? Eindelijk spreekt hij er zelf over

29/11
"Zal niet gebeuren": Toon Aerts beseft het maar al te goed na zijn Europese titel

"Zal niet gebeuren": Toon Aerts beseft het maar al te goed na zijn Europese titel

29/11
Storm rond Patrick Lefevere: hij wordt onder vuur genomen voor controversiële politieke mening

Storm rond Patrick Lefevere: hij wordt onder vuur genomen voor controversiële politieke mening

29/11
Tom Boonen zorgt voor kleurrijke show: spurtbom Soudal Quick-Step en Belgische legende schitteren eveneens

Tom Boonen zorgt voor kleurrijke show: spurtbom Soudal Quick-Step en Belgische legende schitteren eveneens

29/11
Oumi helpt Remco Evenepoel op een wat ongewone manier: "Ze moet dat nu niet meer doen"

Oumi helpt Remco Evenepoel op een wat ongewone manier: "Ze moet dat nu niet meer doen"

29/11
"Dat zei ik tegen Visma-Lease a Bike": De Cauwer is er klaar mee en wil dat UCI ingrijpt

"Dat zei ik tegen Visma-Lease a Bike": De Cauwer is er klaar mee en wil dat UCI ingrijpt

29/11
Longontsteking nog altijd een probleem? Adrie van der Poel geeft details over zoon Mathieu

Longontsteking nog altijd een probleem? Adrie van der Poel geeft details over zoon Mathieu

29/11

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Remco Evenepoel Wout Van Aert Tadej Pogacar Thibau Nys Tim Merlier Jose De Cauwer Joris Nieuwenhuis Primoz Roglic Jonas Vingegaard Rasmussen Adrie Van Der Poel Tom Dumoulin Tom Boonen Lars Van Der Haar Sanne Cant Tibor Del Grosso Tim Wellens Corne Van Kessel Erwin Vervecken Oscar Riesebeek

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved