"Remco is nors" vs "Oumi's energie van ander niveau": hilarisch tafereel met Marokkaanse vibes ten huize Evenepoel

We krijgen een aparte inkijk ten huize Evenepoel. Laten we zeggen dat Remco en Oumi niet altijd dezelfde vibe hebben.

Remco Evenepoel is al wel eens eerder verschenen in een filmpje waarin hij samen met echtgenote Oumi Rayane uitpakt met een dansje. Deze keer is het vooral Oumi die daar zin in had. Dat blijkt uit een video op het TikTok-account van haar. "Hij is nors omdat we te laat zijn voor onze sessie in de gym", schrijft Oumi erbij over Remco.

Remco Evenepoel als acteur?

"Maar dat is waar hij voor gekozen heeft", was Oumi niet van plan om zich hierdoor te laten tegenhouden. "Marokkaanse vibes all the way". Dat is ook duidelijk te zien in de video. We zien meteen een dansende Oumi die helemaal losgaat. Remco staat inderdaad maar wat nors te kijken (een rol als acteur zou hem ook niet misstaan).

Oumi gebaart vervolgens met haar linkerhand dat Remco naar voren moet komen. Er verschijnt dan toch een glimlach op het gelaat van Remco, die alsnog beslist de beentjes los te gooien. Hij lijkt het wel even plezant te vinden, maar dat intermezzo was maar van korte duur. Evenepoel houdt het al snel voor bekeken en komt weer tot stilstand.

@0umii He’s grumpy because we’re late for our gym session 🥲 but that’s what he signed for, Moroccan vibes all the wayyyy @remco.ev ♬ M3a 3chran Red tape version - RED TAPE

Zijn vrouw staat dan ook maar stil, want het gaat duidelijk geen filmpje worden waarin ze alle twee voluit gaan. Ze krijgt hem nog aan het lachen met een stare-down van dichtbij. Het is een heel opmerkelijk filmpje, dat is het minste wat we kunnen zeggen. "Jouw Marokkaanse energie is van een ander niveau", reageert Evenepoel al lachend.

Evenepoel in kledij van Soudal Quick-Step

Evenepoel in kledij van Soudal Quick-Step

"Maar je houdt ervan", schrijft Oumi er nog onder. Door dit te weten, kan ze hier toch een goed gevoel aan overhouden. Opvallend: Evenepoel koerst volgend seizoen dan wel bij Red Bull, maar verschijnt in de video in een sweater van Soudal Quick-Step.