Van der Poel én Pogacar moeten voor historische kantelpunt zorgen in het veldrijden

Lorenz Lomme
Het veldritseizoen is opnieuw helemaal losgebarsten in de herfst en de winter. Toch zullen de crossers opnieuw moeten toekijken hoe de Olympische Winterspelen zonder hun favoriete sport zullen doorgaan.

De Olympische Winterspelen vinden in 2026 plaats in het Italiaanse Cortina van vrijdag 6 tot zondag 22 februari. Opnieuw zonder het veldrijden, hoewel dat bij uitstek een sport is die in de winterperiode plaatsvindt.

Alle sporten moeten op sneeuw of ijs plaatsvinden

Dat heeft te maken met de regels, die voorschrijven dat alle sporten op de Winterspelen op ijs of sneeuw moeten plaatsvinden. Dat is in het veldrijden, behalve in enkele crossen en bij bepaalde weersomstandigheden, niet het geval. Toch klinkt het bij NOS dat de UCI achter de schermen volop werkt om de cross op de Spelen te krijgen.

Ex-veldrijder Peter Van Den Abeele, sportief directeur bij de UCI, probeert de forcing te voeren door enkele grote namen erbij te betrekken. Zo sprak hij de afgelopen maanden naar verluidt met Mathieu van der Poel, Tadej Pogacar en Puck Pieterse.

Veldrijden is een heel goede leerschool

"Iedereen is super enthousiast", zegt Van Den Abeele. "Er wordt wel eens minachtend gedaan over veldrijden, maar het is een hele goede leerschool richting de andere disciplines. Dat beaamt ook Tadej." Van Den Abeele en de UCI gooien alles in de strijd, zo blijkt.

Lees ook... Benji Naesen ontketent discussie op sociale media: knalprestaties Van Aert en Van der Poel nog niet vergeten"We hebben die mannen gevraagd om een video te maken, die we konden opsturen naar het organisatiecomité van de Winterspelen van 2030 en ook naar het IOC", klinkt het. Voorlopig stuit het veldrijden wel nog op weerstand van de "traditionele" sporten op de Winterspelen.

