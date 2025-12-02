Bart Wellens geeft duidelijke opdracht aan Thibau Nys als Mathieu van der Poel zal crossen

Bart Wellens heeft in Het Nieuwsblad zijn visie gedeeld op de impact van Mathieu van der Poel binnen het veldritseizoen en de rol die Thibau Nys daarin moet opnemen.

Kalender en deelname van Van der Poel

Van der Poel zal dit seizoen naar verwachting dertien veldritten rijden, met een eerste deelname in Namen midden december. Zelfs indien het aantal door omstandigheden lager uitvalt, blijft zijn aanwezigheid volgens Wellens een belangrijke meerwaarde. Hij benadrukt dat het positief is dat renners van dit niveau de discipline trouw blijven.

Wellens vergelijkt dit met de kalender van Wout van Aert, die acht crossen rijdt. “Ik heb het al vaak gezegd en blijf het zeggen: het is mooi dat mannen van dat kaliber de cross niet links laten liggen”, vertelt hij in Het Nieuwsblad. Daarmee onderstreept hij het belang van internationale toppers voor de uitstraling van het veldrijden.

Verwachtingen richting Thibau Nys

Wellens richt zich nadrukkelijk op Thibau Nys. “Laat ons hopen dat het niveau van Thibau dit seizoen hoog genoeg is om te duelleren met Mathieu.” Hoewel hij geen overwinning voorspelt, acht hij het realistisch dat Nys langer standhoudt dan in vorige jaren.

Naast Nys noemt Wellens ook Joris Nieuwenhuis als een renner die Van der Poel langer moet kunnen volgen. “Mochten die mannen Mathieu kunnen volgen tot de voorlaatste of laatste ronde, mogen we al heel blij zijn.”

Wellens reageert ook op de perceptie dat Van der Poel de spanning uit de cross zou halen. Hij nuanceert die stelling door te wijzen op het belang van weerwerk en duels, waarbij renners als Nys en Nieuwenhuis een sleutelrol kunnen vervullen.