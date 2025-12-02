Dit denken ze bij Visma Lease a Bike over het parcours van de Giro 2026: "Iedereen voelt dat"

Dit denken ze bij Visma Lease a Bike over het parcours van de Giro 2026: "Iedereen voelt dat"
Het parcours van de Giro d'Italia 2026 werd in Rome voorgesteld. Team Visma Lease a Bike en titelverdediger Simon Yates waren aanwezig bij de presentatie van een route met zware bergetappes en een lange tijdrit.

Zwaartepunt in de slotweek

Grischa Niermann, Head of Racing bij de ploeg van Wout van Aert, gaf zijn eerste indrukken. “Het is een mooi parcours”, vertelt hij in een mededeling van het Nederlandse wielerteam aan onze redactie.

“Het eerste waar je aan denkt is de volledig vlakke tijdrit van veertig kilometer, maar er zijn ook veel zware aankomsten bergop. Nu we het parcours kennen, gaan we als team beslissen wat we gaan doen en wie de Giro zal rijden”, aldus Niermann.

Niermann benadrukte dat de beslissende fase opnieuw in de laatste week ligt. “Het lijkt een uitdagend parcours, ook al duurt het even voordat we de eerste aankomst bergop krijgen. Zoals meestal het geval is in de Giro, is vooral de slotweek heel zwaar, met enkele zeer lastige etappes in de Dolomieten en Alpen.” Voor Niermann is dit een goed parcours voor een klimmer, maar je zit ook met die lange tijdrit waarmee rekening gehouden moet worden.

Terugblik van Simon Yates

Titelverdediger Yates blikte terug op zijn overwinning van vorig jaar. “Eerlijk gezegd kan ik nog steeds niet geloven dat het me gelukt is. Het is iets waar ik zo lang naartoe heb gewerkt en natuurlijk een moment dat ik nooit zal vergeten. Het voelt als een bepalend moment in mijn carrière.”

Lees ook... "Deed hem veel hartzeer": trainer onthult grote motivatie bij Wout van Aert De Giro is voor Yates een totaal andere wedstrijd dan alle andere op de kalender. “Het gevoel dat je krijgt wanneer je door de fans rijdt op weg naar de start is ongelooflijk, en ze tonen zoveel passie langs de kant van de weg. Ik weet zeker dat iedereen die de Giro heeft gereden dat ook voelt, niet alleen de winnaar”, besluit hij.

