Knecht van Pogacar? Nieuwe ploegmaat klaar en duidelijk over zijn rol

Benoît Cosnefroy is één van de opvallende nieuwkomers bij UAE Team Emirates-XRG. Al wil de Fransman benadrukken dat hij geen knecht wordt van Tadej Pogacar.

Opvallende transfer van Cosnefroy

De voorbije acht seizoenen reed Benoît Cosnefroy (30) voor het Franse Decathlon-AG2R La Mondiale, maar dat ruilt hij in 2026 in voor UAE Team Emirates-XRG van wereldkampioen Tadej Pogacar.

Al begin dit jaar kreeg Cosnefroy de boodschap dat hij geen plaats meer had bij de Franse ploeg, maar hij voelde ook dat tijd was voor een nieuwe uitdaging. Al deed de keuze voor UAE Team Emirates-XRG wel wenkbrauwen fronsen.

Cosnefroy won in 2024 nog de Brabantse Pijl en in 2022 de GP Québec. Moet hij dan straks plots knechten voor Tadej Pogacar? "Ik zal zelf amper aan de zijde van Tadej rijden", zegt Cosnefroy echter bij Sporza.

Cosnefroy kopman in koersen van tweede lijn

"Ze hebben me bij de ploeg gehaald om koersen van de tweede rij te winnen, dus niet om een Tour-col op kop te rijden voor Tadej." Zo zal UAE zijn debuut maken in enkele Franse koersen zoals de GP du Morbihan, een koers die Cosnefroy al drie keer won.



De Tour zal Cosnefroy niet rijden bij UAE Team Emirates-XRG, maar dat vindt hij ook niet erg. De Fransman krijgt onder ook zijn kans in de Brabantse Pijl, de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl. Allemaal koersen die Pogacar in 2026 niet rijdt.