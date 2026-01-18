Van der Poel doet tijdens demonstratie een vaststelling die hij nog maar heel weinig heeft gedaan

Mathieu van der Poel heeft de show verzorgd in Benidorm. Hij deed al heel snel de vaststelling dat hij een kloofje had en aarzelde vervolgens niet.

Van der Poel heeft er geen gras over laten groeien en koos al snel het hazenpad. In het flashinterview werd hem gevraagd wat hem deed beslissen om er zo snel alleen vandoor te gaan. "Ik draaide de finishstraat op met Tibor Del Grosso in het wiel. Hij had een hele goede eerste ronde gereden. We hadden meteen een gaatje, dat gebeurt niet zo vaak op het parcours in Benidorm."

Meer dan dat had Van der Poel niet nodig om te beseffen dat dit een kans was die hij met beide handen moest grijpen. "Ik wilde er wel gebruik van maken." Dat deed hij door op het hellende stuk aan de aankomst Del Grosso te doen lossen. "Ik had dan een mooi gaatje en heb beslist om alleen te rijden." Zo was de koers eigenlijk al gereden.

Beleving veranderde niet bij Van der Poel

De organisatie had het parcours ook aangepast, maar het is niet zo dat het hierdoor voor Van der Poel nu een totaal andere beleving werd. "Neen, niet bepaald. Het was eigenlijk hetzelfde. Er waren wel diepe sporen die een beetje technischer waren. De zandbak daarentegen was niet het punt om het verschil te maken." Daar lag immers een hard paadje.

Van der Poel dook nog de materiaalpost in om van fiets te wisselen. Was dat om het helemaal af te maken met het oog op de wheelie aan de finish? "Het was vooral omdat ze dan in de materiaalpost al konden beginnen met de fiets te poetsen, zodat die daarna proper is. Het was leuk om er bij te zijn door het parcours en het publiek."

Van der Poel traint verder in Spanje

Uiteraard is het zo dat Van der Poel in Spanje blijft om te kunnen trainen met het oog op het wegseizoen. "Ik hoop dat het weer een beetje meevalt, want ze voorspellen wisselvallig weer." Ook ginds moet je daar dus rekening mee houden.