📷 Eli Iserbyt blijft niet bij de pakken zitten en is nog eens zeer dankbaar

Eli Iserbyt kondigde twee weken geleden het einde van zijn carrière aan door een aanhoudende blessure. Hij probeert nu te bouwen aan zijn leven na zijn topsportcarrière.

Toen Eli Iserbyt op 8 januari bekendmaakte dat hij definitief zijn fiets aan de haak moest hangen, kwam dat niet als een verrassing. Iserbyt sukkelde al bijna een jaar met een blessure aan de liesslagader en er was geen oplossing meer mogelijk.

Deze week was Iserbyt nog te gast bij De Tafel van Gert en sprak hij over zijn gedwongen afscheid. "Het is moeilijk. Uw levenswerk stopt op een manier waarop je het niet wil. Het komt een beetje te vroeg. Ik ben 28 jaar."

Want Iserbyt denkt dat hij nog zeker vijf jaar had kunnen doorgaan, maar dat is hem nu ontnomen. "Ik denk dat je in het veldrijden makkelijk de leeftijd van 33 of 34 jaar zou moeten halen."

Iserbyt dankbaar voor de steun

Iserbyt wil zijn leven wil opnemen en blikte op zijn sociale media terug op de afgelopen weken. "Herfocussen. Dankbaar voor de steun", schreef Iserbyt op Instagram. Die steun kreeg Iserbyt nu weer opnieuw van onder meer wielerkoppel Gerben Thijssen en Shari Bossuyt.

Vooral aan zijn vrouw Fien heeft Iserbyt veel steun. "Fien heeft veel klappen moeten opvangen. En kan dat ook goed. Zij en ik, we komen goed overeen. En vormen een supersterk team", zei Iserbyt bij HLN.



