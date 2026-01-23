Afscheidnemende Verdonschot heeft knoop doorgehakt over slotweekend Wereldbeker

Laura Verdonschot komt dit weekend toch nog twee keer in actie. De afscheidnemende Verdonschot zit in de selectie voor de Wereldbekers in Maasmechelen en Hoogerheide.

Nog iets meer dan een maand en de veldritcarrière van Laura Verdonschot zit erop. Door aanhoudende problemen haar bekkenslagader hangt ze na de cross in Oostmalle haar fiets aan de haak.

Lijdensweg voor Verdonschot

"Ik denk dat ik het een beetje als een marteling kan beschrijven. Ik was gewend om tussen plaats zes en tien te eindigen en in de Wereldbeker tussen plaats tien en twaalf. Nu ben ik ook al veertigste geweest", zei ze onlangs bij TVL Sportcafé.

"Dat is dat echt wel heel moeilijk om te accepteren. Zelfs tijdens de wedstrijd vraag je je af: 'Hoe kant dit?' Mijn entourage moet ook door weer en wind, en die zien mij ook fysiek en mentaal afzien. Het is voor iedereen een lijdensweg op dit moment."

Verdonschot aan de start in Maasmechelen en Hoogerheide

Na haar opgave op het BK werd Verdonschot vorige week in Benidorm pas 36ste. Dit weekend zal Verdonschot wel nog aan de start komen in de laatste twee manches in Maasmechelen en Hoogerheide.



Verdonschot is twee keer opgenomen in de selectie van Belgian Cycling en wordt dus aan de start verwacht. Een laatste deelname aan het WK komt er niet, Verdonschot besliste zelf om niet deel te nemen.