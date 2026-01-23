Evenepoel uitte al kritiek, maar Frans toptalent doet het gewoon opnieuw

Paul Seixas (19) wordt beschouwd als een van de grootste opkomende wielertalenten. De piepjonge Fransman draait zijn hand niet om voor extreem lange trainingen.

De Fransen wachten al sinds 1985 op een opvolger van Bernard Hinault als eindwinnaar van de Tour de France. De hoop wordt nu gevestigd op toptalent Paul Seixas (19), die vorig jaar bij de profs al mooie dingen liet zien.

Monstertraining van Seixas

Seixas werd achtste in het eindklassement van de Dauphiné, pakte brons in de EK-wegrit na Pogacar en Evenepoel en werd zevende in de Ronde van Lombardije. Bij de beloften won Seixas ook nog de Ronde van de Toekomst.

Ondanks zijn nog jonge leeftijd, doet Seixas al bijzonder zware trainingen. Op 18 januari ging Seixas zo'n 270 kilometer trainen aan een gemiddelde van 33 kilometer per uur en meer dan 4.000 hoogtemeters.

Evenepoel kritisch voor Seixas

"Een echte nine-to-five job", schreef Seixas bij zijn training van acht uur op Strava. Seixas is niet aan zijn proefstuk toe. In oktober vorig jaar pakte hij ook al uit met een training van 323 kilometer met 8.000 hoogtemeters.

Remco Evenepoel had er toen stevige bedenkingen bij. "Allez komaan, jongens: da’s goed om in het ziekenhuis te belanden. Maar zo zit die nieuwe generatie jongeren dus in elkaar", zei hij toen.