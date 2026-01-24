Blijft betaalmuur in het veldrijden? Van Den Spiegel is klaar en duidelijk

Dit seizoen verdwenen de helft van de manches van de Wereldbeker achter een betaalmuur. Volgens Tomas Van Den Spiegel, CEO van organisator Flanders Classics, zal dat in de toekomst niet veranderen.

Dit weekend worden de laatste twee manches in de Wereldbeker veldrijden afgewerkt. Maasmechelen (zaterdag) is te volgen bij Sporza, Hoogerheide (zondag) is enkel te bekijken met een betalend sportabonnement bij Telenet of Proximus.

Helft manches Wereldbeker achter betaalmuur

En dat gebeurde dit seizoen wel vaker. Zes van de twaalf manches van de Wereldbeker verdwenen in België dit seizoen achter een betaalmuur. Dat zorgde echter wel voor veel teleurgestelde fans.

"Dit is hoe de wereld en de media aan het evolueren zijn", zegt Tomas Van Den Spiegel, CEO van organisator Flanders Classics, bij Het Nieuwsblad. Hij verwijst onder meer naar het voetbal, dat al jaren achter een betaalmuur zit.

Betaalmuur blijft behouden

Volgens Van Den Spiegel is klassieke televisie niet meer het enige wat ertoe doet, vooral omdat de jeugd het veldrijden vooral met hoogtepunten volgt. Of dat achter een betaalmuur zit, doet er voor hen niet toe.



De helft van de manches is wel nog gratis te volgen bij VRT, benadrukt Van Den Spiegel. "Het is een mix geworden van betalend en gratis. En dat zal in de toekomst zo blijven. We kunnen dat niet tegenhouden en moeten het er ook van hebben."