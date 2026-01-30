🎥 Thibau Nys & co zijn gewaarschuwd: Del Grosso doet nu reeds alle monden openvallen

Na zijn twee wereldtitels bij de beloften zal Tibor Del Grosso op het WK veldrijden 2026 Thibau Nys en de andere Belgen bij de elite uitdagen voor de podiumplaatsen. Dat is alleszins de verwachting.

In principe zal Mathieu van der Poel voor iedereen te sterk zijn, maar het is wel Del Grosso die bijgedragen heeft aan het behalen van de eerste Nederlandse gouden medaille in Hulst. De 22-jarige crosser maakte deel uit van het Nederlandse team dat alle andere landen aftroefde tijdens het WK veldrijden mixed relay. Hij is dus goed begonnen in Hulst.

Sowieso levert de Vestingcross geen grote geheimen op, aangezien het een veldrit is die elk jaar wel op de crosskalender staat. Del Grosso & co zijn dus wel vertrouwd met de omloop. Het is mooi meegenomen om op vooraf al te weten waar de hachelijke hindernissen liggen of wat een plek is waar je het verschil zou kunnen maken.

Del Grosso heeft WK-helling onder de knie

Zo belooft de lastigste heuvel op de omloop wel een hele belangrijke passage te worden. Del Grosso heeft deze steile helling alvast prima onder de knie. Dat zien we op beelden van zijn training van donderdag die circuleren op sociale media. Het moet gezegd: Del Grosso knalt werkelijk met een geweldige versnelling naar boven.

De laatste pedaalslagen bergop zijn nog wel lastig, maar ook die brengt Del Grosso tot een goed einde, waardoor hij op de fiets de top haalt. Achter hem wordt er al heel snel afgestapt. Op sociale media krijgt Del Grosso alvast lof voor zijn passage tijdens de verkenning en wordt ook gesuggereerd dat op dit stuk seconden gewonnen kunnen worden.

Oppassen geblazen voor de Belgen



Het wordt dus oppassen voor Thibau Nys en de andere Belgen om daar het wiel van Del Grosso niet uit het oog te verliezen. Dat kunnen ze best vermijden als ze de hoop willen koesteren om voor hem te eindigen in de uitslag.