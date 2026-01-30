Stopt Van der Poel met crossen? Van Aert reageert met veel verbazing: "Ik kon het niet geloven"

Stel je voor dat Mathieu van der Poel straks de cross uitzwaait. Dan is Wout van Aert weer de enige wegrenner naar wiens intrede in het veldritseizoen het uitkijken is vanaf december.

Van Aert heeft al een keer eerder gereageerd op de mogelijke pensioenplannen van Van der Poel als veldrijder. Het was toen de Nederlander dat idee voor het eerst had uitgesproken. Van Aert kon er toen wel begrip voor opbrengen door alles wat Van der Poel al bereikt heeft in de sport, maar was zelf nog helemaal niet van plan om te stoppen.

In de podcast Live Slow Ride Fast bespreekt Van Aert verschillende thema's en gaat hij er nog wat dieper op in. "Ik kon het niet geloven toen ik de suggestie hoorde dat Van der Poel zou stoppen. Het verbaasde me", geeft Van Aert nu eerlijk toe. Het was dan ook een stevige uitspraak en dan valt zelfs iemand als Van Aert al eens van zijn stoel.

Volgens Van Aert wil iedereen dat Van der Poel blijft crossen

Van Aert grapt erover hoe verschillende crossers nu wel kunnen uitkijken naar meer kansen, als Van der Poel het effectief voor bekeken houdt. Van Aert onderstreept vervolgens dat het slechts een grapje is. "Nee, hoe dominant hij ook is, ik denk dat iedereen het mooi zou vinden als Mathieu verder doet." Recent liet ook Mees Hendrikx dat blijken.

Van Aert benadrukt hoe indrukwekkend het is als Van der Poel zo gestroomlijnd op de fiets te zien zitten als hij een van zijn beste dagen kent. "Het is ook mooi om naar te kijken." Daarom ook dat het publiek zo graag heeft dat Van der Poel telkens terugkeert naar de cross. De fans weten nochtans ook dat de spanning dan weer daalt.

Van Aert bespreekt verschillende thema's

Voor Van Aert is het dus best wel verbazingwekkend dat Van der Poel overweegt om te stoppen met crossen en de Belg duimt dus dat het nog niet zo ver komt. Lees ook wat Van Aert te vertellen had over zijn eigen enkelblessure en de WK-kansen van Van der Poel.