Van der Poel komt met de schrik vrij: dit is het verdict na valpartij tijdens WK-verkenning

Mathieu van der Poel heeft zich in Hulst gemeld voor zijn verkenning van het WK-parcours. Die is niet helemaal vlekkeloos verlopen.

Het Laatste Nieuws en Sporza melden dat Van der Poel tijdens zijn verkenning van het WK veldrijden een tuimelperte of valpartij heeft meegemaakt. Er zit tussen beide omschrijvingen een licht verschil wat betreft de ernst van de zaak. Sowieso moet er niet al te zwaar aan getild worden: volgens beide mediums komt hij er zonder erg vanaf.

Voor het overige heeft Van der Poel dus wel al enkele rondjes kunnen afwerken op hetzelfde parcours waar hij zondag zijn achtste wereldtitel hoopt te veroveren. Zo zou hij alleen recordhouder worden in het veldrijden. Als dit hem lukt, kan het ook betekenen dat hij eens een veldritwinter overslaat of zelfs afscheid neemt van de discipline.

Van der Poel test de explosiviteit

Op beelden van HLN zien we dat Van der Poel aanvankelijk met een landgenoot en ploegmaat onderweg was. Na verloop van tijd wilde hij toch blijkbaar zijn eigen tempo rijden. Het is uiteraard belangrijk om te zien hoe hij eens voelt als hij doortrekt en een intensieve inspanning levert. Van der Poel wil zondag uiteraard over zijn beste krachten beschikken.

Op dat vlak zou hij zich in principe weinig zorgen moeten maken. Analisten zijn er heel erg van onder de indruk geraakt hoe Van der Poel in de loop van het veldritseizoen zijn vorm heeft kunnen verbeteren. Dat zou logischerwijs ook moeten resulteren in een nieuwe wereldtitel. In het beste geval zet hij zondag de kers op de taart.

Van der Poel weer even in het oranje

Na al die crossen in de regenboogtrui werd hij op het WK-parcours gespot in zijn oranje shirt. In Hulst maakt hij uiteraard deel uit van de WK-selectie van Nederland en draagt hij dan ook zijn nationale landentrui voor en tijdens de wedstrijd.