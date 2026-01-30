WK-organisatie treurt: niet-deelname Van Aert blijft niet zonder gevolgen

De organisatie van het WK veldrijden had maar wat graag Wout van Aert verwelkomd. Zijn afwezigheid zou resulteren in 10 000 minder toeschouwers.

Ruim een week geleden vreesde de organisatie van het WK veldrijden reeds dat de niet-deelname van Wout van Aert zou betekenen dat ook heel wat Belgische veldritfans wegblijven uit Hulst. Het is Bram De Brauwer die deze woorden toen uitsprak. Nochtans gaat het WK vlak over de grens door en is de verplaatsing niet zo ver.

Bij Omloop Zeeland klinkt nu dat er naar alle waarschijnlijkheid 40.000 toeschouwers het WK zullen bezoeken en dit 10.000 toeschouwers minder zijn dan de organisatie had gehoopt. Het niet deelnemen van Wout van Aert aan het WK wordt als voornaamste reden aangeduid. Zijn blessure betekent immers een vermindering van de Belgische WK-kansen.

Capaciteit WK veldrijden is 50 000 bezoekers

Vanuit Belgische ooghoek is de hoop nu vooral gevestigd op Thibau Nys, die zich best wel strijdlustig toont. Deze keer geeft Sebastian Ablorh van de organisatie de details over de cijfers omtrent het WK veldrijden 2026. "De maximale capaciteit van het evenement is gebaseerd op 50.000 bezoekers en dat is vanwege de veiligheid, niet op noodzaak."

De veldritfans die wel naar Hulst afzakken, worden aangemoedigd om met de fiets of met de pendelbussen te komen. Zo hoopt men te druk verkeer in de straten van de Nederlandse vestingstad te vermijden. "Via 'park & bike' kunnen bezoekers zelfs gratis een deelfiets pakken voor het laatste stuk", raadt Ablorh een interessante optie aan.

Organisatie moet het nu zeker aankunnen



Met het WK mixed relay is het WK veldrijden al officieel begonnen. De grotere volkstoeloop is waarschijnlijk pas voor zaterdag en zondag. Volgens de inschattingen zou de organisatie dus het ontvangen van het aantal toeschouwers zeker moeten aankunnen.