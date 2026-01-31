Thibau Nys heeft heel goed nieuws vlak voor het WK veldrijden

Het is altijd een opsteker van formaat als iemand als Thibau Nys vlak voor het WK veldrijden heel goed nieuws heeft. Dat blijkt nu in elk geval zo te zijn.

Nys wist dit zelf mee te delen in een gesprek met Sporza. "Het is geen koers als een ander, maar langs de andere kant ook weer wel", blikt hij vooruit op het WK veldrijden. Hij heeft er vooral aandacht voor om in de aanloop naar het WK geen fouten te maken. "Je moet die week gewoon verstandig blijven aanpakken", beseft Nys.

Dat klinkt wel leuk in theorie, maar wat betekent het nu juist in de praktijk? "Je mag niet stilvallen en moet een beetje die frisheid opzoeken. Zo vermijd je dat die motor terug in slaap geraakt. Da's wat ik gedaan heb. Ik heb mijn trainingen kunnen afwerken. Ik heb nog een paar prikkels gegeven, maar zeker niet overdreven." Veel intensieve trainingen had hij niet meer nodig.

Geen vermoeidheid meer bij Nys

Nys had deze week een precieze opdracht in het achterhoofd. "Vorig weekend zat er nog een klein beetje vermoeidheid in die benen en die is er nu wel volledig uit", deelt hij zijn goede nieuws met de wereld. Het was ook volledig de bedoeling om dit effect te bereiken, zodat hij iets frisser kan zijn dan in Maasmechelen en Hoogerheide.

"Ik hoop dat ik een uur lang echt op hoog niveau kan rondrijden", uit Nys zijn wens voor het WK veldrijden. Hij rekent erop dat dit ook gepaard zal gaan met een mooie uitslag als hij het gewenste niveau kan bereiken. Die twee dingen gaan hand in hand, maar op zich is het WK van Nys wel geslaagd als het gevoel op de fiets goed zit.

Nys in principe de Belgische kopman

Lees ook... UCI grijpt drastisch in: crossen waar Van der Poel en Nys wonnen krijgen een klap›

Hij lijkt alleszins de Belgische kopman te zijn en toont zich ook enorm strijdvaardig. Als Mathieu van der Poel straks heel vroeg aan de boom schudt, wat hij ook wel verwacht, is het de betrachting van Nys om hem te proberen volgen.