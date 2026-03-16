Soudal Quick-Step maakt schade bekend bij Paul Magnier na valpartij met Jasper Philipsen

Net als Jasper Philipsen kwam ook Paul Magnier zwaar ten val in de slotrit van Tirreno-Adriatico. De kopman van Soudal Quick-Step voor Milaan-Sanremo heeft geen zware blessures opgelopen.

De slotkilometers van de laatste etappe van Tirreno-Adriatico werden nog ontsierd door een valpartij. Onder meer Paul Magnier en Jasper Philipsen kwamen ten val en konden niet sprinten voor de overwinning.

Philipsen stond bijna meteen weer recht en Christoph Roodhooft kon ook snel bevestigen dat Philipsen geen ernstige blessures had opgelopen. Magnier bleef langer liggen, maar kwam wel samen met Philipsen over de streep.

Schade bij Magnier na valpartij in Tirreno-Adriatico

De medische staf van Soudal Quick-Step onderzocht Magnier ook. "Zij konden ernstige blessures uitsluiten", meldt Soudal Quick-Step in een persbericht. "De ploeg blijft hem wel verder opvolgen."

Want Magnier is ook niet ongeschonden uit de valpartij gekomen. "Magnier liep bij de valpartij enkele schaafwonden aan de onderrug en een kleine wond aan de knie op." Milaan-Sanremo lijkt niet in gevaar te komen.

Debuut in Milaan-Sanremo



Magnier maakt zijn debuut in het Italiaanse monument en zal wellicht ook de kopman zijn van Soudal Quick-Step. Al is het maar de vraag of hij een rol van betekenis zal kunnen spelen in de finale van La Primavera.