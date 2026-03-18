Thibau Nys op weg naar een 3 op 3? Drievoudig wereldkampioen voorziet speciale uitdaging

Als Thibau Nys een 3 op 3 wil boeken, zal hij zich net als de voorbije twee jaar de beste moeten tonen op het BK veldrijden. Dat vindt volgend jaar plaats in Bilzen-Hoeselt.

In de Limburgse gemeente gaat op woensdag 18 en donderdag 19 maart 2026 ook het 51ste Congres Lokaal Sportbeleid door. In het kader hiervan wordt in het persbericht ook melding gemaakt van het BK veldrijden op 9 en 10 januari 2027. Veldritliefhebbers zijn dan welkom op de Taunusweg in Munsterbilzen voor een hopelijk mooi BK.

Naar schatting worden er 15 000 toeschouwers verwacht. Drievoudig wereldkampioen veldrijden Erwin Vervecken heeft het parcours voor het volgende BK veldrijden vormgegeven. Er is naar verluidt wel een speciale hindernis voorzien waar de veldrijders wel enige moeite mee zouden hebben. Dat moet het nodige spektakel opleveren.

Schuine helling zal crossers testen op BK 2027

"Alleen de allersterksten zullen de schuine helling naast de energieheuvel overleven. Om hier de titel te pakken, moet je van goeden huize zijn", maakt Vervecken zich sterk. De technische skills van de veldrijders en veldrijdsters zullen dus naar boven komen en ze zullen ook naar behoren bergop moeten kunnen rijden om de titel te pakken.

Deze mix zorgt dus wel voor een interessante uitdaging en op papier moet het wel iets voor Thibau Nys zijn. Die kroonde zich in januari 2026 in Beringen opnieuw Belgisch kampioen na een intense strijd met vooral Verstrynge. Het was de tweede Belgische titel op rij voor Nys, die in 2025 in Zolder ook al de tricolore kon veroveren.

Nys opnieuw de man om in de gaten te houden



Thibau Nys wordt dus zeker opnieuw een man om in de gaten te houden om het BK veldrijden in 2027 in Bilzen-Hoeselt. Wie de ambitie heeft om hem te verslaan, zal gezien de omloop dus sowieso sterk uit de hoek moeten komen.