Van der Poel laat van zich horen over legendarische sprint tegen Van Aert in Ronde van Vlaanderen 2020

Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

We herinneren het ons nog alsof het gisteren was: die koninklijke sprint tussen Van der Poel en Van Aert in de Ronde van Vlaanderen. Die dateert al van 2020.

Het was een Ronde van Vlaanderen die pas in oktober georganiseerd kon worden vanwege het coronavirus. Het is een koers die achteraf gezien enorm veel betekende. Van der Poel won die dag voor het eerst een Monument. Vandaag staat de Nederlander aan de start van Milaan-Sanremo als de man die al acht keer een Monument won.

Van Aert was nooit dichter bij een overwinning in de Ronde van Vlaanderen dan toen. Bij La Gazzetta dello Sport heeft Van der Poel het erover of die koers voor hem een keerpunt was. "Ik weet het niet. Misschien zat ik in de winter in een nog ergere situatie toen ik moest stoppen met crossen vanwege rugproblemen", vraagt Van der Poel zich af.

Ronde van 2020 was uitschieter voor Van der Poel

Hij herinnert zich alleszins een moment uit zijn carrière waarop het er niet naar uitzag dat het daarna zo vlot zou lopen. "Het was niet vanzelfsprekend dat ik weer mijn niveau kon halen. Het seizoen van 2020 was nog niet veel soeps geweest, tot de Ronde van Vlaanderen." Van der Poel was toen ook nog niet de veelwinnaar van nu.

"Ik herinner me nog dat ik me na de Tirreno-Adriatico ging voorbereiden op Livigno", keert Van der Poel even terug in de tijd naar september 2020. Het behalen van de Nederlandse titel was op dat moment zijn enige overwinning van het jaar. Uiteindelijk maakte hij toch nog een sterke beurt in de BinckBank Tour en de klassiekers.

Van der Poel vindt het moeilijk om het kantelpunt te noemen

Lees ook... Kan Van Aert stunten? Bakelants uit stevige twijfels voor Milaan-Sanremo
Van der Poel vindt het nog altijd moeilijk om te bepalen of die Ronde van Vlaanderen van 2020 nu een kantelpunt geweest is of niet. "Als ik die sprint had verloren, zou er dan iets veranderd zijn? Dat kan ik niet zeggen." Lees ook hoe Van der Poel de kansen op een herhaling van het scenario van vorig jaar in Milaan-Sanremo minimaliseert.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Mathieu Van Der Poel
Wout Van Aert

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Tadej Pogacar Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Jasper Philipsen Lotte Kopecky Tim Merlier Remco Evenepoel Florian Vermeersch Victor Campenaerts Patrick Lefevere Jan Bakelants Toon Aerts Loic Segaert Edward Theuns Cian Uijtdebroeks Jonathan Milan Tom Dumoulin Jasper Stuyven Oscar Freire Gomez Jose De Cauwer

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche: UCI legt uit wie verantwoordelijk is info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Derde plaats in de Omloop: Naesen snoert critici van Vermeersch de mond info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved