🎥 Evenepoel kleurt etappe in Catalonië met Vingegaard én komt ten val, nieuwe ereplaats voor Aerts

Remco Evenepoel heeft de derde etappe in de Ronde van Catalonië kleur gegeven met een aanval met Jonas Vingegaard. In de slotkilometer kwam Evenepoel echter nog ten val.

De finale van de derde etappe in de Ronde van Catalonië was vlak, maar door de wind werden er toch waaiers getrokken. Op 30 kilometer van de streep zag Evenepoel zijn moment gekomen en hij versnelde uit het peloton.

Evenepoel maakt zich boos op Vingegaard

Jonas Vingegaard kon hem als enige volgen, maar de Deen nam tot frustratie van Evenepoel in eerste instantie niet over. Vingegaard ging dan toch naar de kop en het duo bouwde een voorsprong van zo'n halve minuut uit.

March 25, 2026

De samenwerking bleef echter moeilijk, maar in de slotkilometer hadden ze wel nog een kleine voorsprong. Net voor een rotonde kwam Evenepoel echter nog zwaar ten val, al was niet meteen duidelijk hoe.

Evenepoel valt, Aerts sprint naar plaats vier

Vooral de elleboog van Evenepoel was geraakt en bloedde hevig, maar hij reed de etappe wel nog uit. Vingegaard reed na de val van Evenepoel niet meer door en liet zich inlopen door het peloton, waar er gesprint werd voor de zege.



Net als in de eerste etappe was Dorian Godon (INEOS Grenadiers) de beste. De Fransman haalde het voor de Britten Vernon en Hobs, Toon Aerts sprintte naar een knappe vierde plaats.