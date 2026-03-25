Lefevere en ex-renner bezorgd over mentale strijd bij Van Aert: "Hij heeft geluk dat Evenepoel terug is"

Als er nog zorgen zijn rond Wout van Aert, dan hebben die vooral met het mentale aspect te maken. Dat is alleszins de mening van Patrick Lefevere en Kévin Van Melsen.

Lefevere heeft ook wel uitgesproken dat hij denkt dat Van Aert weer op topniveau presteert. Toch zijn niet bij iedereen de twijfels weggenomen door die derde plaats in Milaan-Sanremo. "Wat me een beetje stoort is de manier waarop hij de afgelopen wedstrijden heeft gekoerst , en vooral bij de Tirreno", aldus Van Melsen in Dans le Peloton.

De ex-renner van Intermarché ziet Van Aert op tactisch gebied niet altijd de juiste beslissingen nemen. "Hij levert inspanningen op momenten waarop hij ze niet zou moeten doen. Er is de druk vanuit de media, en misschien ook vanuit zijn ploeg, die hem het gevoel geeft dat hij moet presteren." Ontspannen koersen is zo amper mogelijk.

Aandacht verdeeld tussen Van Aert en Evenepoel

Lefevere gaat er wel akkoord dat dit mogelijk invloed heeft op Van Aert. "Het is in het hoofd dat zoiets zich afspeelt. Hij heeft geluk dat Evenepoel terug is", verwijst Lefevere naar de deelname van Remco aan de Ronde van Catalonië. "De media-aandacht zal verdeeld zijn." Van Aert hoeft die belangstelling dan niet alleen te dragen.

Lefevere heeft advies voor Van Aert om op een bepaalde manier met de enorm grote verwachtingen om te gaan. "Hij moet vertrekken vanuit het idee dat hij niemand iets verschuldigd is. Als de stress je bij de keel heeft, dat werkt niet." Van Melsen deelt ook zijn indruk op dit vlak. "Ik denk dat hij het gevoel heeft dat tijd begint te tikken."

Oproep tot koelbloedigheid bij Van Aert

Van Aert is zeker nog niet einde carrière, maar op zijn 31ste is hij ook geen jong veulen uit de wielrennerij meer. "Hij moet rustiger blijven en het tactische aspect beter beheersen." Meer rust in het hoofd zou moeten leiden tot het nemen van de tactisch juiste beslissingen.