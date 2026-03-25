Net als Remco Evenepoel: Demi Vollering krijgt dwingend bevel

Remco Evenepoel zat vorige week enkele dagen vast op de Teide door noodweer. En nu heeft ook Demi Vollering haar hoogtestage op Tenerife moeten afbreken.

Het was eind vorige week onzeker of Remco Evenepoel op tijd in Catalonië zou geraken. Hij zat twee dagen vast op de Teide door hevige sneeuwval, maar kon onder politiebegeleiding de berg afdalen en naar het Spaanse vasteland vliegen.

Het noodweer op Tenerife is duidelijk nog niet voorbij, want ook Demi Vollering heeft er nu haar hoogtestage moeten afbreken. Dat laat de Europese kampioene weten op haar sociale media.

"We kwamen net terug van een goede trainingsrit, maar toen kregen we te horen dat we het eiland zo snel mogelijk moeten verlaten. Er is blijkbaar een nieuwe storm op komst en ze hebben inmiddels alle wegen afgesloten."

"Als we hier zouden blijven, kunnen we geen kant op", besloot Vollering nog. De Europese kampioen vliegt binnenkort weer naar het Europese vasteland, volgende week staat ze in Vlaanderen weer aan de start.

Vollering komt dan aan de start van Dwars door Vlaanderen (1 april) en de Ronde van Vlaanderen (5 april). Daarna rijdt Vollering ook de Amstel Gold Race (19 april), Waalse Pijl (22 april) en Luik-Bastenaken-Luik (26 april).