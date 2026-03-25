Toch problemen met zijn hand? Ploegmaat eerlijk over Van der Poel

Mathieu van der Poel kwam in Milaan-Sanremo ten val en had pijn aan zijn hand. En die zou hem misschien toch wel nog parten kunnen spelen.

Op beeld was het amper te zijn, maar Mathieu van der Poel was wel degelijk betrokken bij de zware valpartij in Milaan-Sanremo op 32 kilometer van de streep. En daarbij blesseerde Van der Poel zich ook.

Zorgt zijn hand toch voor last bij Van der Poel?

Vooral zijn linkerhand was geraakt. Van der Poel kon zijn stuur niet meer goed vasthouden en er hing ook wel wat bloed aan. Dat leek van zijn nagel te komen die geraakt was, al zag Oliver Naesen daar een dag later nog maar weinig van op de luchthaven.

"Zijn hand is redelijk in orde", zegt zijn Zwitserse ploegmaat Silvan Dillier bij Cyclingnews. Samen met Van der Poel verkende Dillier het parcours van de E3 Saxo Classic. "Maar ik denk dat hij het wel nog voelt."

Van der Poel topfavoriet in E3 Saxo Classic

"Of het hem in koers veel zal hinderen, weet ik niet. Maar als hij aan de start staat in de E3 Saxo Classic, zal hij zeker onze kopman zijn, daar bestaat geen twijfel over", besluit Dillier nog.

Van der Poel is ook de grote favoriet voor de E3 Saxo Classic, onder meer Van Aert en Pogacar zijn er niet. Mads Pedersen is er dan weer wel bij, de Deen werd bij zijn rentree na een blessure meteen vierde in Milaan-Sanremo.