Dramatisch nieuws voor Belgische sprinter: voorjaar voorbij, dit zijn de breuken na val in Brugge

Wat een pech weer voor een van onze Belgische sprinters. Amaury Capiot heeft meerdere breuken opgelopen bij een valpartij in de Ronde van Brugge.

Zoals verwacht eindigde de eerste editie van deze wedstrijd sinds de naamsverandering op een groepssprint in de straten van Brugge. In de laatste rechte lijn ging één renner nog pijnlijk onderuit: Amaury Capiot, die bezig is aan zijn eerste seizoen bij Jayco AlUla. Hij gleed hard over het asfalt en kwam uiteindelijk terecht aan de barrières.

Daar bleef hij een hele tijd zitten, waardoor toeschouwers ook op hem stonden te kijken terwijl hij aan het afzien was. Door zijn houding had zo goed als iedereen wel een idee van wat de diagnose kon zijn. Capiot greep meteen naar zijn sleutelbeen. Meer dan waarschijnlijk zou dit een sleutelbeenbreuk zijn en stond hij zes weken aan de kant.

Capiot bijgestaan door ploegmaat

Dit vermoeden is inmiddels door zijn ploeg Jayco AlUla bevestigd op sociale media. Alleen is het nieuws nog slechter dan verwacht: Capiot heeft meer dan één breuk opgelopen. Zijn ploegmaat Luka Mezgec kwam nog geruime tijd bij hem staan terwijl hij op de grond zat. Uiteindelijk ging Capiot naar het ziekenhuis voor onderzoeken.

Zijn ploeg verkondigt dit: "Tijdens de Ronde van Brugge is Amaury Capiot jammerlijk ten val gekomen in de laatste meters van de koers. CT-scans hebben breuken aan zijn rechtersleutelbeen en zijn heup aan het licht gebracht. Hierdoor kan hij niet deelnemen aan de aankomende Belgische klassiekers. Spoedig herstel, Amaury!"





Capiot wel vaker een pechvogel

De 32-jarige Capiot heeft zijn deel van de pech zeker al gehad in de loop van zijn carrière. Hij was dit seizoen al goed voor drie toptiennoteringen. Nu eerst herstellen maar, vooraleer hij een volgende ereplaats kan najagen.