Gilbert kritisch voor Van Aert én velt zijn oordeel over Van der Poel na Milaan-Sanremo

Geen strijd tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert in de E3 Saxo Classic. Philippe Gilbert ziet de Nederlander als grote favoriet, voor Van Aert is er dan weer onbegrip.

Mathieu van der Poel stond vooraf als topfavoriet aan de start van Milaan-Sanremo, maar moest verrassend lossen op de Poggio. Van der Poel moest uiteindelijk tevreden zijn met de achtste plaats.

Van der Poel topfavoriet voor de E3 Saxo Classic

Toch ziet Philippe Gilbert verzachtende omstandigheden. "Zonder die valpartij was Mathieu er altijd bijgebleven op de Poggio", zegt hij bij Het Nieuwsblad. Vooral de inspanning om terug te keren voor de Cipressa heeft Van der Poel pijn gedaan.

Voor de E3 Saxo Classic twijfelt Gilbert echter niet over wie de topfavoriet is. "Van der Poel natuurlijk. Geen Pogacar, geen Van Aert aan de start: dan moet je niet twijfelen." Geen heruitgave van de stevige driestrijd in 2023.

Gilbert begrijpt keuze Van Aert niet

Vooral de afwezigheid van Van Aert zorgt voor commotie. Onder meer ex-renners Tom Boonen, Jan Bakelants en Greg Van Avermaet bekritiseerden al de keuze van Van Aert om niet aan de start te komen.

En ook Gilbert sluit zich daar bij aan. "Van Aert heeft competitie nodig. En de E3 blijft voor mij de laatste en beste voorbereiding op de Ronde. Beetje bizar dat hij niet start", stelt de voormalige wereldkampioen.