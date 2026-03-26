Gilbert kritisch voor Van Aert én velt zijn oordeel over Van der Poel na Milaan-Sanremo

Geen strijd tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert in de E3 Saxo Classic. Philippe Gilbert ziet de Nederlander als grote favoriet, voor Van Aert is er dan weer onbegrip.

Mathieu van der Poel stond vooraf als topfavoriet aan de start van Milaan-Sanremo, maar moest verrassend lossen op de Poggio. Van der Poel moest uiteindelijk tevreden zijn met de achtste plaats. 

Van der Poel topfavoriet voor de E3 Saxo Classic

Toch ziet Philippe Gilbert verzachtende omstandigheden. "Zonder die valpartij was Mathieu er altijd bijgebleven op de Poggio", zegt hij bij Het Nieuwsblad. Vooral de inspanning om terug te keren voor de Cipressa heeft Van der Poel pijn gedaan. 

Voor de E3 Saxo Classic twijfelt Gilbert echter niet over wie de topfavoriet is. "Van der Poel natuurlijk. Geen Pogacar, geen Van Aert aan de start: dan moet je niet twijfelen." Geen heruitgave van de stevige driestrijd in 2023.

Gilbert begrijpt keuze Van Aert niet

Vooral de afwezigheid van Van Aert zorgt voor commotie. Onder meer ex-renners Tom Boonen, Jan Bakelants en Greg Van Avermaet bekritiseerden al de keuze van Van Aert om niet aan de start te komen. 

Lees ook... Van Aert slaat E3 Saxo Classic over: organisator laat duidelijk van zich horen
En ook Gilbert sluit zich daar bij aan. "Van Aert heeft competitie nodig. En de E3 blijft voor mij de laatste en beste voorbereiding op de Ronde. Beetje bizar dat hij niet start", stelt de voormalige wereldkampioen. 

Meer nieuws

Van Aert slaat E3 Saxo Classic over: organisator laat duidelijk van zich horen

Van Aert slaat E3 Saxo Classic over: organisator laat duidelijk van zich horen

20:00
Spontane bedenking: Van der Poel prijst concurrenten én ex-ploegmaat

Spontane bedenking: Van der Poel prijst concurrenten én ex-ploegmaat

13:30
Blijft er dan toch iets hangen? Evenepoel waarschuwt Vingegaard

Blijft er dan toch iets hangen? Evenepoel waarschuwt Vingegaard

20:30
Wonden likken na valpartij: Uijtdebroeks onthult welke schade hij heeft opgelopen

Wonden likken na valpartij: Uijtdebroeks onthult welke schade hij heeft opgelopen

19:00
"Realistisch zijn": ploegleider Lodewyck blijft voorzichtig over Evenepoel

"Realistisch zijn": ploegleider Lodewyck blijft voorzichtig over Evenepoel

18:30
🎥 Evenepoel laat zich toch weer zien, Britten mogen juichen in Catalonië en Brugge

🎥 Evenepoel laat zich toch weer zien, Britten mogen juichen in Catalonië en Brugge

17:48
Kritisch voor nieuwe ploegmaat: Philipsen niet helemaal tevreden na sprintnederlaag

Kritisch voor nieuwe ploegmaat: Philipsen niet helemaal tevreden na sprintnederlaag

17:00
Onverwachte transfer Alpecin-Premier Tech ondersteunt plots Van der Poel en onthult hun band

Onverwachte transfer Alpecin-Premier Tech ondersteunt plots Van der Poel en onthult hun band

12:25
Ging Evenepoel tactisch in de fout? Visma-Lease a Bike deelt steekje uit

Ging Evenepoel tactisch in de fout? Visma-Lease a Bike deelt steekje uit

16:30
Sterkste blok tegen Van der Poel? Soudal Quick-Step met meerdere kopmannen in de E3

Sterkste blok tegen Van der Poel? Soudal Quick-Step met meerdere kopmannen in de E3

16:00
Bakelants en Boonen scherp voor keuze Van Aert: "Blijkbaar interesseert het hem niet"

Bakelants en Boonen scherp voor keuze Van Aert: "Blijkbaar interesseert het hem niet"

13:00
Terugkeer bij Soudal Quick-Step: Tom Boonen zegt wat hij zeker niet wil

Terugkeer bij Soudal Quick-Step: Tom Boonen zegt wat hij zeker niet wil

15:00
Evenepoel onthult schade die hij opliep én is kritisch voor organisatie na zware valpartij

Evenepoel onthult schade die hij opliep én is kritisch voor organisatie na zware valpartij

14:00
Bewondering én schrik in het peloton voor Van der Poel: "Een tovenaar, hij is de beste"

Bewondering én schrik in het peloton voor Van der Poel: "Een tovenaar, hij is de beste"

11:25
Evenepoel laat zich een dag na vreemde val in Catalonië horen met bericht dat boekdelen spreekt

Evenepoel laat zich een dag na vreemde val in Catalonië horen met bericht dat boekdelen spreekt

10:25
Mooie emoties: Ruben Van Gucht vraagt Peter Herygers op originele wijze om peter te zijn van zijn dochter

Mooie emoties: Ruben Van Gucht vraagt Peter Herygers op originele wijze om peter te zijn van zijn dochter

10:00
Verdeeldheid na valpartij Evenepoel: De Wolf vreest voor enorm grote gevolgen

Verdeeldheid na valpartij Evenepoel: De Wolf vreest voor enorm grote gevolgen

09:00
Geduld met klimaatactivist is op: "Die man dagvaarden, verschillende ploegen dienen waarschijnlijk klacht in"

Geduld met klimaatactivist is op: "Die man dagvaarden, verschillende ploegen dienen waarschijnlijk klacht in"

08:30
Dramatisch nieuws voor Belgische sprinter: voorjaar voorbij, dit zijn de breuken na val in Brugge

Dramatisch nieuws voor Belgische sprinter: voorjaar voorbij, dit zijn de breuken na val in Brugge

08:00
Opluchting of frustratie bij Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië is een feit

Opluchting of frustratie bij Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië is een feit

07:30
1
"Altijd hetzelfde liedje": Toon Aerts ziet groot verschil met Lars van der Haar

"Altijd hetzelfde liedje": Toon Aerts ziet groot verschil met Lars van der Haar

07:00
"Het vreet aan hem": Bakelants ziet vloek voor Van Aert door Van der Poel

"Het vreet aan hem": Bakelants ziet vloek voor Van Aert door Van der Poel

25/03
Toch problemen met zijn hand? Ploegmaat eerlijk over Van der Poel

Toch problemen met zijn hand? Ploegmaat eerlijk over Van der Poel

25/03
Net als Remco Evenepoel: Demi Vollering krijgt dwingend bevel

Net als Remco Evenepoel: Demi Vollering krijgt dwingend bevel

25/03
Blessure bij Van der Poel? Naesen weet meer, Van Avermaet vreest toch onaangename gevolgen

Blessure bij Van der Poel? Naesen weet meer, Van Avermaet vreest toch onaangename gevolgen

25/03
José De Cauwer na valpartij veroorzaakt door klimaatactivist: "Word ik heel kwaad van"

José De Cauwer na valpartij veroorzaakt door klimaatactivist: "Word ik heel kwaad van"

25/03
OFFICIEEL: Van Aert heeft knoop doorgehakt over deelname aan E3 Saxo Classic

OFFICIEEL: Van Aert heeft knoop doorgehakt over deelname aan E3 Saxo Classic

25/03
Evenepoel onthult oorzaak van vreemde val én deelt sneertje uit aan Vingegaard

Evenepoel onthult oorzaak van vreemde val én deelt sneertje uit aan Vingegaard

25/03
📷 Stevige schaafwonden bij Evenepoel: Vingegaard doet zijn verhaal en geeft reden voor stroeve samenwerking

📷 Stevige schaafwonden bij Evenepoel: Vingegaard doet zijn verhaal en geeft reden voor stroeve samenwerking

25/03
🎥 Evenepoel kleurt etappe in Catalonië met Vingegaard én komt ten val, nieuwe ereplaats voor Aerts

🎥 Evenepoel kleurt etappe in Catalonië met Vingegaard én komt ten val, nieuwe ereplaats voor Aerts

25/03
Foute aanpak tegen Pogacar en Van der Poel? Belgische ploegmaat antwoordt op kritiek op Pedersen

Foute aanpak tegen Pogacar en Van der Poel? Belgische ploegmaat antwoordt op kritiek op Pedersen

25/03
Doet Van der Poel het veel beter? Lampaert stelt zich vragen bij Pogacar

Doet Van der Poel het veel beter? Lampaert stelt zich vragen bij Pogacar

25/03
"Kan niet zijn": Jurgen Foré doet boekje open over financiën én pleit voor oplossing

"Kan niet zijn": Jurgen Foré doet boekje open over financiën én pleit voor oplossing

25/03
Geen Merlier in Ronde van Brugge: Van Lerberghe komt met heldere verklaring

Geen Merlier in Ronde van Brugge: Van Lerberghe komt met heldere verklaring

25/03
Nog meer besparingen op wielrennen bij de VRT: Michel Wuyts weet meer

Nog meer besparingen op wielrennen bij de VRT: Michel Wuyts weet meer

25/03
"Mis ik echt wel": Tom Boonen spreekt grote wens uit voor het klassieke voorjaar

"Mis ik echt wel": Tom Boonen spreekt grote wens uit voor het klassieke voorjaar

25/03

