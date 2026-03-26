Onverwachte transfer Alpecin-Premier Tech ondersteunt plots Van der Poel en onthult hun band

Het gaat plots hard voor een opmerkelijke transfer van Alpecin-Premier Tech. Van der Poel werd in Milaan-Sanremo bijgestaan door ene Tim Marsman.

Maak u vooral geen zorgen als die naam niet onmiddellijk een belletje doet rinkelen. Onze noorderburen zullen wel met hem vertrouwd zijn: Marsman heeft inmiddels al zeven jaar achter de rug op het continentale niveau. Het komt niet vaak voor dat een topploeg iemand op dat niveau gaat halen. Alpecin-Premier Tech durft het wel aan.

We zien wel vaker dat jonge talenten doorstromen naar de WorldTour, maar Marsman is toch al 25 en wordt in oktober van dit jaar 26. Vorig jaar reed hij nog bij VolkerWessels, nu maakt hij volwaardig deel uit van Alpecin-Premier Tech. Sterker nog: hij maakte deel uit van de selectie rond topfavoriet Mathieu van der Poel in Milaan-Sanremo.

Band met Van der Poel moet nog groeien

Bij In De Leiderstrui getuigt Marsman over zijn band met Van der Poel. Hij heeft niet de luxe gehad van talenten uit de opleidingsploeg, die met mondjesmaat al wat contact kunnen leggen. Marsman wordt er ineens tussen gegooid en moet toch proberen om een band op te bouwen. "Ja, dat moet altijd een beetje groeien natuurlijk."

De nieuwkomer bij Alpecin-Premier Tech geeft dus toe dat dit stapje voor stapje gaat. In het algemeen zit het wel goed, heeft hij de indruk. "Dat gaat allemaal gewoon goed. Je wordt wel gewoon behandeld als collega en als teamlid, dus dat is alleen meer goed denk ik." Marsman heeft dus wel het gevoel dat hij gewaardeerd wordt bij zijn ploeg.

Alpecin-renner met opvallend verhaal

Ongetwijfeld gaat Mathieu van der Poel heel professioneel met hem om, zoals hij dat zou doen bij al zijn ploegmaats. In elk geval is Marsman een opvallend verhaal aan het schrijven. Tot enkele maanden geleden kon hij alleen nog maar dromen van het rijden van wedstrijden als Parijs-Nice en Milaan-Sanremo.