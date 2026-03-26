Van Aert slaat E3 Saxo Classic over: organisator laat duidelijk van zich horen

Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Wout van Aert laat de E3 Saxo Classic voor het eerst in jaren links liggen. Dat stuit op onbegrip bij heel wat ex-renners en ook de organisator laat van zich horen.

Sinds 2019 stond Wout van Aert altijd aan de start van de E3 Saxo Classic. In 2022 en 2023 won Van Aert ook in Harelbeke, vorig jaar moest hij tevreden zijn met een vijftiende plaats. 

Dit jaar slaat Van Aert de E3 Saxo Classic dus over, zodat hij nog enkele stevige trainingen kan doen in functie van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Onder meer Greg Van Avermaet en Tom Boonen begrijpen dat niet.

Organisator E3 over forfait van Van Aert 

Ook organisator Jacques Coussens vindt het jammer dat Van Aert afwezig is. "Liever heb je hem erbij. Zelfs al rijdt hij niet goed. Maar ik geloof dat hij had kunnen meedoen", zegt Coussens bij WielerFlits

Net als Van Aert staat ook Pogacar opnieuw niet aan de start. Voor Coussens voelt het aan alsof de grote kleppers elkaar wat ontwijken en dat vindt hij jammer voor het wielrennen. Een extra clash voor de Ronde van Vlaanderen had hij mooi gevonden.

"Maar goed, we moeten het ook niet groter maken dan het is", stelt Coussens nog. Want misschien staan Van Aert en/of Pogacar volgend jaar wel gewoon weer aan de start, hij ziet dan ook geen definitief probleem voor de E3 Saxo Classic. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Wout Van Aert

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Tom Boonen Jan Bakelants Tadej Pogacar Toon Aerts Greg Van Avermaet Yves Lampaert Patrick Lefevere Edward Theuns Klaas Lodewyck Oliver Naesen Jonas Vingegaard Rasmussen Louis Vervaeke Amaury Capiot Justine Ghekiere Luka Mezgec Dirk De Wolf Gianni Vermeersch

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche: UCI legt uit wie verantwoordelijk is info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Derde plaats in de Omloop: Naesen snoert critici van Vermeersch de mond info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved