Van Aert slaat E3 Saxo Classic over: organisator laat duidelijk van zich horen

Wout van Aert laat de E3 Saxo Classic voor het eerst in jaren links liggen. Dat stuit op onbegrip bij heel wat ex-renners en ook de organisator laat van zich horen.

Sinds 2019 stond Wout van Aert altijd aan de start van de E3 Saxo Classic. In 2022 en 2023 won Van Aert ook in Harelbeke, vorig jaar moest hij tevreden zijn met een vijftiende plaats.

Dit jaar slaat Van Aert de E3 Saxo Classic dus over, zodat hij nog enkele stevige trainingen kan doen in functie van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Onder meer Greg Van Avermaet en Tom Boonen begrijpen dat niet.

Ook organisator Jacques Coussens vindt het jammer dat Van Aert afwezig is. "Liever heb je hem erbij. Zelfs al rijdt hij niet goed. Maar ik geloof dat hij had kunnen meedoen", zegt Coussens bij WielerFlits.

Net als Van Aert staat ook Pogacar opnieuw niet aan de start. Voor Coussens voelt het aan alsof de grote kleppers elkaar wat ontwijken en dat vindt hij jammer voor het wielrennen. Een extra clash voor de Ronde van Vlaanderen had hij mooi gevonden.

"Maar goed, we moeten het ook niet groter maken dan het is", stelt Coussens nog. Want misschien staan Van Aert en/of Pogacar volgend jaar wel gewoon weer aan de start, hij ziet dan ook geen definitief probleem voor de E3 Saxo Classic.