Bakelants en Boonen scherp voor keuze Van Aert: "Blijkbaar interesseert het hem niet"

Er is voornamelijk veel treurnis vanwege de keuze die Wout van Aert gemaakt heeft. Zijn beslissing om de E3 niet te rijden, stuit nog altijd op onbegrip.

Tom Boonen voegt zich bij het groeiende rijtje analisten die deze keuze betreurt. "Er zijn uiteindelijk maar vier wedstrijden waar hij moet en kan scoren", merkt Boonen op in Wielerclub Wattage. "Als je dan één van die vier gaat overslaan... Iedereen weet dat ik in Harelbeke graag reed, maar dan hadden we echt geweten waar hij stond."

Boonen beseft dat hij als vijfvoudig winnaar van de E3 misschien wel subjectief zou lijken. Toch blijft hij erbij dat een andere beslissing mogelijk was. "Dan zou ik eerder Gent-Wevelgem (wat nu In Flanders Fields - From Middelkerke to Wevelgem heet) hebben laten vallen, want dat is minder relevant naar de Ronde van Vlaanderen toe."

Van Aert al twee keer winnaar in E3

Jan Bakelants, een goede vriend van Van Aert, had het eerder al een dwaling genoemd om de E3 niet te rijden. Hij is nog niet van mening veranderd. "Blijkbaar was dat al lang beslist, maar ik vind het een vreemde kronkel. Zoals Tom zegt was dat een heel zinvolle wedstrijd geweest. Wout heeft daar bovendien al twee keer gewonnen."

Het valt moeilijk te rijmen. "Blijkbaar interesseert het hem niet om een derde keer te winnen. Blijkbaar vindt hij het interessanter om in Waregem (Bakelants lijkt Wevelgem te bedoelen, red.) god weet wat te gaan doen. Als hij daar wint, vindt het publiek dat normaal. Harelbeke is na de Monumenten een van de belangrijkste wedstrijden."

Eerder ook Van Avermaet kritisch

Lees ook... Verdeeldheid na valpartij Evenepoel: De Wolf vreest voor enorm grote gevolgen›

Bakelants vindt het dus jammer dat Van Aert de kans laat schieten om al een belangrijke zege in dit voorjaar te boeken. Eerder maakte ook Greg Van Avermaet een kritische bedenking over het overslaan van de E3 door Van Aert.