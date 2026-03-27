Kostte het hem de zege in Milaan-Sanremo? De Wolf zag Van der Poel in de fout gaan

Mathieu van der Poel moest in Milaan-Sanremo tevreden zijn met de achtste plaats. Dirk De Wolf zag Van der Poel echter op de Cipressa al zijn lot bezegelen door in de fout te gaan.

Net als vorig jaar pakte Tadej Pogacar uit met een stevige versnelling op de Cipressa, waar enkel Van der Poel en dit jaar Tom Pidcock een reactie op hadden. Op de Poggio ging het echter te snel voor Van der Poel.

Van der Poel werd nog opgeraapt door het achtervolgende peloton en moest uiteindelijk tevreden zijn met de achtste plaats. Al zag Dirk De Wolf het eigenlijk al mislopen op de Cipressa voor Van der Poel.

Kwam Van der Poel te snel terug na valpartij in Milaan-Sanremo?

"Hij heeft na die valpartij een enorme inspanning gedaan om terug te komen", zegt De Wolf bij Wielerclub Wattage. Daardoor werd de inspanning van de Cipressa verlengd van zo'n negen minuten naar een kwartier.

"Daar heeft hij zich echt pijn gedaan. En op de Cipressa is hij heel snel naar voor gereden, te snel eigenlijk. Had hij dat een beetje minder snel gedaan en gewacht op Pogacar, was hij misschien is frisser geweest."

Van der Poel moest dus verrassend lossen op de Poggio, ook al had hij ook het excuus van de blessure aan zijn hand. Daardoor kon hij zijn stuur niet meer goed vasthouden, wat ook niet in zijn voordeel heeft gespeeld.