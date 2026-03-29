Kevin Vanbuggenhout
"Bijna onmogelijk": Voltallig podium van In Flanders Fields heeft wat te zeggen over Van Aert en Van der Poel
De mannen op het podium van In Flanders Fields wisten ook wel dat Wout van Aert en Mathieu van der Poel lange tijd de show stalen. Philipsen, Andresen en Laporte hadden ook een duidelijke mening over die twee protagonisten.

Volgens Jasper Philipsen zag het er de hele tijd goed uit voor Alpecin-Premier Tech. "We hadden Mathieu vooraan. Het was sowieso een goede situatie, maar ik moest me klaar houden voor de sprint. Het was niet de grootste verrassing dat Mathieu vooraan zat. Het zou afhangen van hoe sterk hij en de andere aanvallers waren."

Philipsen bevestigde de communicatie waar Van der Poel na de koers ook mee naar buiten kwam. "Mathieu zei dat hij niet de beste benen had na vrijdag. Het zal niet al te slecht geweest zijn, aangezien hij nog altijd vooraan zat. Iemand als Mathieu maakt dat ik energie kan sparen. Anders zouden we meer alert moeten zijn tijdens de koers."

Jonge Andresen tweede in In Flanders Fields

Tobias Lund Andresen wreef zich in de handen omdat hij nog voor de overwinning kon spurten. "Om Wout en Mathieu terug te halen, dat is bijna onmogelijk. Dat hebben mijn ploegmaats geweldig gedaan, samen met andere ploegen. Een tweede plaats in een klassieker krijg je niet voor niets, maar het is natuurlijk ook wel dubbel."

Het gaat hard voor de 23-jarige snelle man van Decathlon. De Visma-renner die op het podium stond, heeft een pak meer ervaring. "Ik verwachtte niet dat we Wout en Mathieu terug zouden halen, maar het was nog een vrij groot peloton", aldus Laporte. "We hebben een heel sterke Wout gezien. Dat geeft ons wel vertrouwen."

Laporte koerst het liefst aanvallend

Laporte heeft ook zelf aanvalslust getoond. "Na de eerste keer Kemmelberg zijn er altijd veel aanvallen en alleen ik en Wout zaten er nog van onze ploeg. Dan val ik liever zelf aan, in plaats van dat ik een gat moet dichten." Uiteindelijk moest er in Wevelgem dan toch nog gesprint worden. 

Van der Poel doet een paar heel eerlijke onthullingen na In Flanders Fields

Philipsen houdt zich niet in over ploegmaat Van der Poel: "Waanzin"

Van der Poel maakt de klik héél snel en kiest specifieke voorbereiding op Heilige Week

Van Aert deelt sneertje uit aan collega na ontknoping in Wevelgem: "Oudste zoon ontgoocheld"

Mathieu van der Poel onthult verrassende aanpak voor In Flanders Fields

In Flanders Fields: Van Aert stuurt stevige waarschuwing naar concurrentie

Cancellara geniet van deze toprenner: "Hij tilt de wielersport naar een hoger niveau"

"Grandioos mislukt": Ondanks grapje weet David waar mama nog altijd last van heeft bij koersen van Mathieu

Strijdbare en kritische Evenepoel deelt sneertjes uit aan een paar rivalen na Ronde van Catalonië

De Bondt bevestigt uitspraak van Oliver Naesen over Mathieu van der Poel in exclusief gesprek Interview

UPDATE: Evenepoel in Catalonië en Van Aert en Van der Poel eervol in Wevelgem, Philipsen pakt hoofdprijs

Enorme boost voor Pogacar en zo wordt het nog moeilijker voor Van der Poel & co

Streep door rekening na zware val: belangrijke helper Van Aert en schaduwkopman Wolfpack bij slachtoffers

Was E3 te zwaar? Alpecin-Premier Tech heeft knoop doorgehakt over Van der Poel

Deze Belg wil schitteren in In Flanders Fields: "Het is een koers die bij hem past"

'Moeten Van Aert en co vrezen? Topper in belangstelling van meerdere ploegen'

"Niet dramatiseren": ploegleider veegt probleem rond Arnaud De Lie van tafel

Revanche voor Milaan-Sanremo? Roodhooft spreekt klare taal én zag Van der Poel ook fout maken

Dit had Florian Lipowitz te zeggen over het beulwerk van Remco Evenepoel

Jonas Vingegaard reageert na het beulwerk van Remco Evenepoel

Vertrouweling doet opvallende onthulling over Remco Evenepoel

Cian Uijtdebroeks zag snood plannetje compléét in het water vallen in Ronde van Catalonië

🎥 Wáánzinnig tafereel in Italië: twee fans vallen volgwagen aan van Visma-Lease a Bike

Pogacar de winnaar van de E3: Zonneveld vreest voor Van der Poel in de Ronde

Van Aert moet kopmanschap met twee ploegmaats delen tijdens In Flanders Fields

Karl Vannieuwkerke en José de Cauwer stellen zich vragen bij Mathieu van der Poel

"Dan heb je zelf niet gekoerst": concurrentie weerlegt twijfels rond Mathieu van der Poel

📷 Streep door zijn voorjaar? Tom Pidcock loopt meerdere blessures op bij zware valpartij

Van der Poel heeft vervelende boodschap voor organisatie E3 Saxo Classic

Evenepoel verklaart waarom hij zich opofferde voor Lipowitz, maar moet ook iets toegeven

In Flanders Fields: Visma-Lease a Bike hint op tactiek met Wout van Aert

Ploegmaat Lipowitz kan het niet afmaken en biedt excuses aan bij Evenepoel

🎥 Evenepoel offert zichzelf op voor Lipowitz, Vingegaard pakt het cadeautje uit

Lefevere velt verrassend oordeel over Evenepoel na veel tijdverlies op Vingegaard

Na zijn sterke rentree : Mads Pedersen moet nieuwe domper incasseren

"Achterlijk": Tom Boonen houdt zich niet in na rentree in over de E3 Saxo Classic

