"Bijna onmogelijk": Voltallig podium van In Flanders Fields heeft wat te zeggen over Van Aert en Van der Poel

De mannen op het podium van In Flanders Fields wisten ook wel dat Wout van Aert en Mathieu van der Poel lange tijd de show stalen. Philipsen, Andresen en Laporte hadden ook een duidelijke mening over die twee protagonisten.

Volgens Jasper Philipsen zag het er de hele tijd goed uit voor Alpecin-Premier Tech. "We hadden Mathieu vooraan. Het was sowieso een goede situatie, maar ik moest me klaar houden voor de sprint. Het was niet de grootste verrassing dat Mathieu vooraan zat. Het zou afhangen van hoe sterk hij en de andere aanvallers waren."

Philipsen bevestigde de communicatie waar Van der Poel na de koers ook mee naar buiten kwam. "Mathieu zei dat hij niet de beste benen had na vrijdag. Het zal niet al te slecht geweest zijn, aangezien hij nog altijd vooraan zat. Iemand als Mathieu maakt dat ik energie kan sparen. Anders zouden we meer alert moeten zijn tijdens de koers."

Jonge Andresen tweede in In Flanders Fields

Tobias Lund Andresen wreef zich in de handen omdat hij nog voor de overwinning kon spurten. "Om Wout en Mathieu terug te halen, dat is bijna onmogelijk. Dat hebben mijn ploegmaats geweldig gedaan, samen met andere ploegen. Een tweede plaats in een klassieker krijg je niet voor niets, maar het is natuurlijk ook wel dubbel."

Het gaat hard voor de 23-jarige snelle man van Decathlon. De Visma-renner die op het podium stond, heeft een pak meer ervaring. "Ik verwachtte niet dat we Wout en Mathieu terug zouden halen, maar het was nog een vrij groot peloton", aldus Laporte. "We hebben een heel sterke Wout gezien. Dat geeft ons wel vertrouwen."

Laporte koerst het liefst aanvallend

Lees ook... Van der Poel doet een paar heel eerlijke onthullingen na In Flanders Fields›

Laporte heeft ook zelf aanvalslust getoond. "Na de eerste keer Kemmelberg zijn er altijd veel aanvallen en alleen ik en Wout zaten er nog van onze ploeg. Dan val ik liever zelf aan, in plaats van dat ik een gat moet dichten." Uiteindelijk moest er in Wevelgem dan toch nog gesprint worden.