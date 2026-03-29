Strijdbare en kritische Evenepoel deelt sneertjes uit aan een paar rivalen na Ronde van Catalonië

De koersweek van Remco Evenepoel zit erop. Voor een paar concurrenten had hij toch nog een sneertje in huis.

Evenepoel gaf op de laatste dag van de Ronde van Catalonië nog het volle pond in zijn zoektocht naar een ritzege. Het heeft niet mogen zijn. Achteraf reageerde hij onder andere bij Sporza. "Er was heel veel tegenwind op het lokale rondje, dus zat het niet echt mee voor mij als aanvaller." Dat was een moeilijkheid waar hij mee te maken had.

Aan demarrages of inspanningen heeft het niet gelegen. Het was in de finale echt nog wel spannend. "Uiteindelijk had ik op het einde wel nog een gaatje, maar Mas wilde het graag toerijden precies - al weet ik niet waarom." Evenepoel stelt zich dus de vraag waarom in godsnaam Mas dat deed, want hij leek daar geen reden toe te hebben.

Evenepoel moest focussen op de sprint

Daarna moest de focus op de sprint. Evenepoel werd nog knap derde. Dat was best verrassend gezien de energie die hij onderweg al geleverd had. "Of er meer in zat? Ik ben alvast niet gefrustreerd, want hier waren heel veel renners die kans maakten deze etappe. Jonas (Vingegaard, red.) reed ook weer heel defensief, zoals de volledige week eigenlijk al."

Dat was dan toch ook weer een sneertje aan het adres van Vingegaard. Dat defensieve koersen is duidelijk niet de stijl die Evenepoel nastreeft. De Belg van Red Bull-BORA-hansgrohe krijgt er ook wel kritiek voor uit sommige hoeken dat hij het er nog vaak zo moeilijk mee heeft dat andere renners voor andere tactieken kiezen.

Evenepoel had wat later kunnen aangaan

Lees ook... UPDATE: Evenepoel in Catalonië en Van Aert en Van der Poel eervol in Wevelgem, Philipsen pakt hoofdprijs›

Evenepoel legt zich wel neer bij de keuze van Vingegaard en haalde nog het maximale uit de sprint. "Alleen dacht ik dat de finish iets dichterbij lag na de bocht, dus ben ik misschien iets te vroeg gegaan. Maar goed, dan moet je ook vol doortrekken."