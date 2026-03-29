Strijdbare en kritische Evenepoel deelt sneertjes uit aan een paar rivalen na Ronde van Catalonië

De koersweek van Remco Evenepoel zit erop. Voor een paar concurrenten had hij toch nog een sneertje in huis.

Evenepoel gaf op de laatste dag van de Ronde van Catalonië nog het volle pond in zijn zoektocht naar een ritzege. Het heeft niet mogen zijn. Achteraf reageerde hij onder andere bij Sporza. "Er was heel veel tegenwind op het lokale rondje, dus zat het niet echt mee voor mij als aanvaller." Dat was een moeilijkheid waar hij mee te maken had.

Aan demarrages of inspanningen heeft het niet gelegen. Het was in de finale echt nog wel spannend. "Uiteindelijk had ik op het einde wel nog een gaatje, maar Mas wilde het graag toerijden precies - al weet ik niet waarom." Evenepoel stelt zich dus de vraag waarom in godsnaam Mas dat deed, want hij leek daar geen reden toe te hebben.

Evenepoel moest focussen op de sprint

Daarna moest de focus op de sprint. Evenepoel werd nog knap derde. Dat was best verrassend gezien de energie die hij onderweg al geleverd had. "Of er meer in zat? Ik ben alvast niet gefrustreerd, want hier waren heel veel renners die kans maakten deze etappe. Jonas (Vingegaard, red.) reed ook weer heel defensief, zoals de volledige week eigenlijk al."

Dat was dan toch ook weer een sneertje aan het adres van Vingegaard. Dat defensieve koersen is duidelijk niet de stijl die Evenepoel nastreeft. De Belg van Red Bull-BORA-hansgrohe krijgt er ook wel kritiek voor uit sommige hoeken dat hij het er nog vaak zo moeilijk mee heeft dat andere renners voor andere tactieken kiezen.

Evenepoel had wat later kunnen aangaan

Evenepoel legt zich wel neer bij de keuze van Vingegaard en haalde nog het maximale uit de sprint. "Alleen dacht ik dat de finish iets dichterbij lag na de bocht, dus ben ik misschien iets te vroeg gegaan. Maar goed, dan moet je ook vol doortrekken."

UPDATE: Evenepoel in Catalonië en Van Aert en Van der Poel eervol in Wevelgem, Philipsen pakt hoofdprijs

Van der Poel maakt de klik héél snel en kiest specifieke voorbereiding op Heilige Week

Dit had Florian Lipowitz te zeggen over het beulwerk van Remco Evenepoel

Jonas Vingegaard reageert na het beulwerk van Remco Evenepoel

"Bijna onmogelijk": Voltallig podium van In Flanders Fields heeft wat te zeggen over Van Aert en Van der Poel

Van der Poel doet een paar heel eerlijke onthullingen na In Flanders Fields

Vertrouweling doet opvallende onthulling over Remco Evenepoel

Ploegmaat Lipowitz kan het niet afmaken en biedt excuses aan bij Evenepoel

Van Aert deelt sneertje uit aan collega na ontknoping in Wevelgem: "Oudste zoon ontgoocheld"

Enorme boost voor Pogacar en zo wordt het nog moeilijker voor Van der Poel & co

"Grandioos mislukt": Ondanks grapje weet David waar mama nog altijd last van heeft bij koersen van Mathieu

De Bondt bevestigt uitspraak van Oliver Naesen over Mathieu van der Poel in exclusief gesprek

Streep door rekening na zware val: belangrijke helper Van Aert en schaduwkopman Wolfpack bij slachtoffers

Cancellara geniet van deze toprenner: "Hij tilt de wielersport naar een hoger niveau"

Deze Belg wil schitteren in In Flanders Fields: "Het is een koers die bij hem past"

Philipsen houdt zich niet in over ploegmaat Van der Poel: "Waanzin"

Mathieu van der Poel onthult verrassende aanpak voor In Flanders Fields

In Flanders Fields: Van Aert stuurt stevige waarschuwing naar concurrentie

"Niet dramatiseren": ploegleider veegt probleem rond Arnaud De Lie van tafel

Cian Uijtdebroeks zag snood plannetje compléét in het water vallen in Ronde van Catalonië

Evenepoel verklaart waarom hij zich opofferde voor Lipowitz, maar moet ook iets toegeven

🎥 Wáánzinnig tafereel in Italië: twee fans vallen volgwagen aan van Visma-Lease a Bike

🎥 Evenepoel offert zichzelf op voor Lipowitz, Vingegaard pakt het cadeautje uit

'Moeten Van Aert en co vrezen? Topper in belangstelling van meerdere ploegen'

Remco Evenepoel schat kansen in voor rit 6 in de Ronde van Catalonië

Pogacar de winnaar van de E3: Zonneveld vreest voor Van der Poel in de Ronde

Remco Evenepoel doet zijn opvallende verhaal na rit 5 in de Ronde van Catalonië

Revanche voor Milaan-Sanremo? Roodhooft spreekt klare taal én zag Van der Poel ook fout maken

Lefevere velt verrassend oordeel over Evenepoel na veel tijdverlies op Vingegaard

📷 Streep door zijn voorjaar? Tom Pidcock loopt meerdere blessures op bij zware valpartij

Was E3 te zwaar? Alpecin-Premier Tech heeft knoop doorgehakt over Van der Poel

Van Aert moet kopmanschap met twee ploegmaats delen tijdens In Flanders Fields

Na zijn sterke rentree : Mads Pedersen moet nieuwe domper incasseren

"Achterlijk": Tom Boonen houdt zich niet in na rentree in over de E3 Saxo Classic

Karl Vannieuwkerke en José de Cauwer stellen zich vragen bij Mathieu van der Poel

'Arnaud De Lie grof wild: ook deze ploeg mengt zich nu in de strijd'

