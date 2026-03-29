Van der Poel doet een paar heel eerlijke onthullingen na In Flanders Fields

Mathieu van der Poel is altijd heel eerlijk in zijn analyses en na In Flanders Fields is dat niet anders. Van der Poel geeft toe dat hij niet aan honderd procent meedraaide met Van Aert en hij ook niet de meest frisse benen had.

"Ik ben toch wel blij", reageert Van der Poel opgelucht op de overwinning van ploegmaat Jasper Philipsen. "We hadden vooraf duidelijke afspraken gemaakt en ook onderweg goed gecommuniceerd. Ik had al snel aangegeven dat ik me niet honderd procent hersteld voelde van de E3." Dat kon ergens ook wel verwacht worden.

Nochtans reed Van der Poel gewoon een prima wedstrijd, toch? "Ik was goed, maar had niet de benen om met honderd procent overtuiging naar de finish te rijden. Ik heb gewoon mijn deel gedaan om het peloton te laten blijven jagen. Ik wou niet degene zijn die niet meereed, maar ik heb wel iets overgehouden voor de sprint." Ideaal voor Philipsen.

Van der Poel niet verrast

Van der Poel is niet verrast door de afloop van de koers. "Vanuit de volgwagen werden de tijdsverschillen doorgegeven. Ik had het idee dat het peloton op het einde nog wel ging komen. Mijn versnelling op de derde keer Kemmelberg was mijn enige actie van de dag. Voor de rest heb ik defensief gekoerst. Een beetje tegen mijn natuur."

"Ik had niet de benen om gekke dingen te doen", erkent Van der Poel. Dat is tegenwoordig eerder de uitzondering dan de regel. "Het was niet specifiek met het oog op 'De Ronde'. Twee jaar geleden was ik na de E3 ook goed maar niet super in Gent-Wevelgem", herinnert VDP zich. "Dan mag ik nog blij zijn met mijn wedstrijd vandaag."

Zonder Philipsen totaal andere koers

Voor Alpecin-Premier Tech was het weer een belangrijke dag. "We hadden met de ploeg deze wedstrijd nog nooit gewonnen. Ik ben blij dat ik er heb deel van uitgemaakt om het nu wel te doen. Als Wout van Aert en ik allebei voluit gingen, hadden we het misschien gehaald. Als ik Jasper niet in de groep achter mij had, zou het een volledig andere koers zijn."