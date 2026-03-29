Van der Poel maakt de klik héél snel en kiest specifieke voorbereiding op Heilige Week

Voor Mathieu van der Poel duurt het niet lang om de klik te maken. Het is immers in deze periode van het jaar van koers naar koers leven.

Tussen Middelkerke en Wevelgem reed Van der Poel zijn tweede belangrijke koers in drie dagen tijd. Hij was op pad met Wout van Aert, maar ze werden teruggehaald door het peloton. Van der Poel heeft achteraf een paar eerlijke onthullingen gedaan. Sowieso wilde hij niet heel lang blijven stilstaan bij de uitkomst van In Flanders Fields.

Het vizier wordt al heel snel weer op de Ronde van Vlaanderen gericht. Dat wordt in principe de eerstvolgende koers op het programma van Van der Poel. Tenzij hij Dwars door Vlaanderen er ook nog bijneemt, maar daar ziet het er voorlopig niet naar uit. De Nederlander van Alpecin-Premier Tech is inmiddels alweer richting Spanje gevlogen.

Van der Poel opnieuw naar Spanje

Op zijn Instagram Stories is te zien hoe Van der Poel richting zijn privéjet stapt. Met een rugzak om zijn schouders, een drinkbus en nog een tas op zak, legt de winnaar van de E3 Saxo Classic de laatste meters op Belgische bodem af, vooraleer weer naar Spanje te vliegen. Daar bereidt hij zich wel vaker voor op grootse momenten.

Dit alles is op de tonen gezet van Raindance, een liedje uit 2025 van Dave en Tems. "De laatste voorbereidingen op de Heilige Week leg ik in Spanje af", meldt Van der Poel. "Bedankt aan Flying Group voor de steun." Dat is de privéluchtmaatschappij die ervoor zorgt dat Van der Poel met comfort kan reizen, zeker in aanloop naar grote doelen.

Binnenkort weer Van der Poel vs Pogacar

Daar doet Van der Poel nu dus opnieuw een beroep op. Het is geen geheim dat de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix weer zijn grote doelstellingen uit het voorjaar zijn. Met Tadej Pogacar krijgt hij in beide wedstrijden wel een tegenstander van formaat.