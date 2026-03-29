Strijdlustige Evenepoel woekert met krachten op slotdag in Catalonië en sleept er nog verdiende ereplaats uit

Evenepoel en Red Bull-BORA-hansgrohe bleven strijdvaardig, ondanks de overmacht van Vingegaard in de Ronde van Catalonië. Wat zou de laatste rit nog brengen?

Evenepoel en Red Bull-BORA-hansgrohe hadden in de Ronde van Catalonië tot dusver telkens hun meerdere moeten erkennen in Jonas Vingegaard. De laatste etappe gaf hen echter nog de kans om iets terug te doen. Liam Slock heeft zich tijdens deze rittenkoers ook een van de aanvallende renners getoond en ging weer mee in de vlucht.

De Belg van Lotto-Intermarché won ook de eerste tussensprint en pakte ook de eerste bergpunten van de dag. Dat laatste gegeven betekende dat de renners begonnen waren aan de passages over de Montjuïc. Voor de betere klimmers ging de concurrentie zeker niet van Almeida komen. Hij moest al snel laten begaan in het peloton.

Vingegaard kraakt niet onder Red Bull-pogingen

Vlak voor de top van de derde keer Montjuïc werden de vroege vluchters gegrepen. Evenepoel had zich tot dan al alert getoond en plaatste meteen een aanval. Vingegaard kleefde onmiddellijk aan zijn wiel. Lipowitz keerde terug in de afdaling en was de volgende die zou versnellen. Zo leek Red Bull te proberen om Vingegaard af te matten.

Evenepoel waagde nog een poging op het vlakke en trok ook daarna nog een keer door. Op veel steun moest hij echter niet rekenen. Ciccone verzekerde zich van de bergtrui, maar de strijd om de ritzege lag nog open. Aangezien niemand van de klimmers weggeraakte, controleerde INEOS in de finale in dienst van Godon. De man die al een paar keer vierde in Catalonië werd geklopt door Gilmore. Evenepoel werd nog knap derde.